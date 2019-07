Nicole Krug (rechts) darf einen Tag auf dem Thron des Grafen (2. von rechts) Platz nehmen. Begleitet wird die Gewinnerin von Magda, Marco, Pablo und Ann-Kristin (von links). An diesem Samstag übernimmt Lars Sartus die Regentschaft auf Zeit, an diesem Sonntag Jessica Obermeier. Zum ersten Mal haben die Veranstalter einen solchen Wettbewerb ausgerufen. Foto: Bernhard Pierel

Von Burgit Hörttrich

Bielefeld (WB). 33 Grad auf der Sparrenburg: Ritter wie Kay Stiegler halten solche Temperaturen nicht davon ab, bewaffnet, behelmt und gegürtet unterwegs zu sein. Er holt mit Graf, Wesir, Kalif und anderen Würdenträgern den »Ersten des Magistrates« ab, um das Sparrenburgfest am Freitag hochoffiziell zu eröffnen.

Foto: Bernhard Pierel

Mollinarius, der Büttel (Wolfgang Struchtrup), entscheidet sich angesichts der Hitze für ein leichtes Leinengewand – und hilft gemeinsam mit dem Grafen (Johannes Faget) den Ersten des Magistrates, Bürgermeister Andreas Rü­ther in einen gleichfalls leichten Mantel. Rüther ist dankbar: »In den Vorjahren war es auch schon mal ein dicker, schwerer Wollumhang.«

Bevor sich der Umzug, begleitet von allerlei Musikanten, in Bewegung setzt, hat jeder tapfere Recke noch Gelegenheit, an der Wasserzapfstelle im Kassenbereich des Sparrenburgfestes »nachzutanken«. Und die Besucher können dort ebenfalls Trinkflaschen mit dem kühlen Nass kostenlos auffüllen.

Mollinarius hat es trotz allem nicht leicht, muss er doch am Ziel, der Bühne, noch als Treppe für die hohen Herren herhalten. Das vergangene Sparrenburgfest musste krankheitsbedingt ohne ihn auskommen. Er bekommt seine Lederkappe von Ritter Kay Stiegler zurück, der sie interimsweise in Verwahrung genommen und Mollinarius vertreten hatte.

»Ein Tag auf dem Thron«

Am Freitag werden als Ehrengäste die erste Gewinnerin der Aktion »Ein Tag auf dem Thron« mit aller gebotener Ehrfurcht begrüßt. Nicole Krug hat sich mit einem Foto vom Mittelaltermarkt in Rahden beworben und wird gemeinsam mit ihrer Begleitung Magda, Ann-Kristin, Marco und Pablo nicht nur zeitgerecht eingekleidet.

Der Graf bittet sie an seine Tafel und das Quintett genießt den Tag beim Spektakel. Nicole Krug: »Ich mag das Sparrenburgfest, war auch in früheren Jahren immer da, wenn ich Zeit hatte.«

Trotz der Hitze: Bei den Orientalen wiegen sich die Harem-Damen leidenschaftlich im Tanze – vor den Augen von Andreas Rü­ther. Er geht in seiner Rolle sichtlich auf – gebettet in weiche Kissen und verwöhnt vom Kalifen. Bei den Bauern werden dralle Damen angekündigt. Es ist eine Beschreibung, die sich die holde Weiblichkeit der Gruppe Angerspil aber nicht gefallen lassen will. Während die Bewohner der Ritterlager während des Sparrenburgfestes auf dem Gelände übernachten, müssen sich Wirte und Marketender, Handwerker und Komödianten zum ersten Mal auf dem Johannisberg einrichten.

Programm von 11 bis 21 Uhr

Für sie wurde vom Veranstalter des Sparrenburgfestes, der Bielefeld Marketing, eigens morgens und abends ein Shuttleservice eingerichtet. Grund: Wegen der neu gepflanzten Bäume auf der Promenade dürfen dort keine Autos und Wohnwagen abgestellt werden

An diesem Samstag von 11 bis 22 Uhr und diesem Sonntag von 11 bis 21 Uhr können Liebhaber von Rittertum und Minne, Kampfeskunst und Possenspiel ins Mittelalter eintauchen.