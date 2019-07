Von Markus Poch

Bielefeld (WB). Euphorisiert bis in die Fingerspitzen, kommt Johnathon Palmer gerade zurück aus Nordirland. Zum dortigen Feiertag »The Glorious 12th« hat der 32-jährige Bielefelder mit nordirischen Wurzeln eine Enniskillener Dudelsackband auf großer Parade durch seine zweite Heimat geführt. Er bedauert, dass die Partnerschaft zwischen Brackwede und Enniskillen in ihrem 61. Jahr kaum noch Lebenszeichen sendet.

»Sie ist aber nicht tot, sie ruht«, beteuert Brackwedes Bezirksamtsleiter Hans-Georg Hellermann auf Anfrage. »Es stockt bei den offiziellen Beziehungen zwischen Politik und Verwaltung – mangels Interesse und Bereitschaft auf beiden Seiten.«

Den Außenstehenden wundert dies. Hatte doch Brackwedes Bezirksbürgermeisterin Regina Kopp-Herr noch im April 2018 großes Interesse seitens der Brackweder Bezirksvertreter daran festgestellt, den 60. Jahrestag der zweitältesten Städtepartnerschaft Bielefelds im Herbst 2018 schön zu feiern. Denn beim vorerst letzten Besuch einer Brackweder Delegation in Enniskillen – im Oktober 2017 – hatte es »einen gebührenden Empfang, gute Arbeitsgespräche und eine tolle Farewell-Party gegeben«, so dass die Brackweder mit echter Perspektive zurück in die Heimat fuhren. Doch aus der angedachten Geburtstagsfeier »60 Jahre Partnerschaft«, für die es sogar schon ein Zeitfenster und konkretere Pläne gab, wurde trotzdem nichts. Sie hat nie stattgefunden – weder mit, noch ohne Enniskillener Beteiligung.

»Da sind aber Pflänzchen der Hoffnung, dass wir den Kontakt nach Enniskillen trotz der schwierigen Brexit-Verhandlungen reaktivieren können«, behauptet Regina Kopp-Herr. Es sei eine typische Begegnungspartnerschaft, bei der Kultur und Völkerverständigung im Vordergrund stünden. »Sie lebt von den Menschen und deren Engagement«, versichert Hellermann und verweist auf den bis heute funktionierenden Schüleraustausch des Brackweder Gymnasiums mit Enniskillener Schulen sowie auf den Draht zwischen den Fußballern des VfL Ummeln und denen des FC Lisbellaw (bei Enniskillen). Privatinitiativen seien die viel wichtigeren Standbeine einer Städtepartnerschaft.

Ein wichtiger Schritt

Und dazu fühlt sich einer wie Johnathon Palmer gerade jetzt motiviert. Als Sohn eines gebürtigen Nordiren aus Enniskillen hat er selbst »zwei Tanten plus 20 Cousins und Cousinen dort«, fährt mindestens einmal pro Jahr zu Besuch auf die grüne Insel. »Es ist eines der freundlichsten Länder überhaupt«, sagt der kräftig gewachsene Mann (1,95 Meter, 110 Kilogramm), der seine Brötchen als Staplerfahrer bei den Möllerwerken verdient, seine Arbeitskraft außerdem in den Dienst der Freiwilligen Feuerwehren Kupferhammer und Sieker stellt. »Man kommt nach Nordirland und hat sofort gute Laune. Es ist ländlich, es gibt kaum Verkehr, aber jeden Abend Live-Musik«, schwärmt er. »Ich hoffe, dass ich meinen Beitrag dazu leisten kann, dass die Städtepartnerschaft mit Brackwede noch lange hält.«

Einen wichtigen Schritt in diese Richtung hat Palmer gerade getan: Bei der großen Parade anlässlich des Feiertages »The Glorious 12th«, wo praktisch alle Musikgruppen und Spielmannszüge des Landes auf den Beinen sind, um sich bejubeln zu lassen, half er der Enniskillen Pipe Band personell aus. Deren Anführer, der so genannte Drum Major, war kurzfristig ausgefallen, und Palmer, der bei der Bielefelder Dudelsack-Formation Highland Dragon Pipe Band genau diesen Posten bekleidet, sollte ihn ersetzen.

»Durch die Kraft der Musik«

Geehrt und voller Stolz führte er die 20-köpfige Kombo auf ihrem Marsch durch die Region Enniskillen einen ganzen Tag lang an und heimste dafür auch ordentlich Lob ein. Die örtliche Tageszeitung »Impartial Reporter« würdigte ihn gar mit einem Artikel als den Mann, der die schwächelnde Städtepartnerschaft mit Brackwede »durch die Kraft der Musik« wieder stärken konnte.

»Das ist jetzt offiziell meine zweite Band, mit der ich öfter spielen werden«, kündigt Johna­thon Palmer an. Gerne würde er die nordirischen Musiker auch mal nach Bielefeld locken oder aber mit seiner Bielefelder Dudelsackband nach Enniskillen fahren. Wer weiß schon, was sich daraus vielleicht noch entwickelt.

Vor 61 Jahren waren es mit den »5th Royal Inniskilling Dragoon Guards« übrigens auch Dudelsack-Spieler, die die Partnerschaft einmal angekurbelt hatten.