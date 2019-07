Sparrenburgfest - Tag 2 Fotostrecke

Foto: Bernhard Pierel

Ritter allerdings trugen mindestens Kettenhemd, legten zumindest den Helm gelegentlich ab, wenn kein Feind in Sicht war. Noch an diesem Sonntag wird das Mittelalter-Spektakulum gefeiert: bei Hofe, im Ritterlager, bei den Orientalen – hier der Kalif mit seinem Harem – und bei den Bauern. Wer den Aufstieg zur Festung hinter sich gebracht hat, kann sich mit Deftigem wie Schwein vom Spieß stärken und vor allem trinken: Met, Schorle, Wein – und natürlich Wasser.

An diesem Sonntag um 21 Uhr geht das hohe Mittelalter für dieses Jahr zu Ende: Dann treffen sich alle Akteure zu einem großen Schlussschauspiel.

Besucher können in das unterirdische Gangsystem der mittelalterlichen Festung »abtauchen«. Die 45-minütige Kasematten-Tour gewährt einen Einblick in mehr als 750 Jahre Burggeschichte. Am Sonntag gibt es sechs Termine. Karten können vorab online bestellt werden.

Sparrenburgfest - Tag 1 Fotostrecke

Foto: Bernhard Pierel

Am Haupteingang gibt es für die Besucher kostenloses Trinkwasser, das in mitgebrachte Flaschen abgefüllt wird.

Mitgebracht werden dürfen ansonsten maximal ein Liter Getränke pro Person (zum Beispiel Wasser, Wein oder Limonade, aber kein hochprozentiger Alkohol). Ebenfalls erlaubt sind kleinere Sitzgelegenheiten wie Camping-Decken, Klappstühle, Hocker und Sitzkissen.

Die Tageskarte kostet acht Euro (ermäßigt vier Euro). Kinder unter dem Schwertmaß von 1,20 Meter haben freien Eintritt.