Stefanie (links) und Sophie servieren ihre Spätzle aus der Eisenpfanne in Schalen aus Pinienholz. Das sei biologisch abbaubar. Gegessen wird mit Holzgabeln.

Von Burgit Hörttrich

Bielefeld (WB). Archäologen liefern Funde aus mittelalterlichen Abfallgruben Erkenntnisse über das Leben unserer Vorfahren: Tonscherben, Stoffreste, Obstkerne. Kein Vergleich mit dem Müll von heute. Ausnahme: das Sparrenburgfest. Das ist immerhin plastikfrei – zumindest, was Tavernen, Kaschemmen und Brätereien angeht. Abfall gibt es aber trotzdem: Zwei Tonnen entsorgt der Umweltbetrieb an den drei Mittelalter-Tagen – beim Leinewebermarkt, der zwei Tage länger dauert, sind es elf Tonnen.

Was in den Weidenabfallkörben und den zehn 1100-Liter-Müllbehältern beim Sparrenburgfest lande, seien »Papierservietten, Holzgabeln und all’ das, was die Besucher mitbringen«, sagt Sebastian Wappelhorst, Projektleiter bei der Bielefeld Marketing für das Mittelalter-Spektakel. Da sind dann natürlich auch Plastikflaschen dabei.«

Am Spätzle-Verkaufsstand würden die schwäbischen Nudeln ausschließlich in Schälchen aus Pinienholz serviert, sagt Stefanie: »Biologisch abbaubar.« Rein theoretisch könne man das Schälchen sogar mitessen, meint die junge Frau aus Magdeburg: »Oder mit nach Hause nehmen.« Nachhaltigkeit sei ihr wichtig, sagt Stefanie, die mit ihren Kolleginnen im sechsten Jahr beim Sparrenburgfest dabei ist.

In der Kaschemme werden Fassbrause, Met oder Wasser in Tonbechern ausgegeben – mit Pfand. Jonas: »Wir sind mit 3000 Bechern mit Bielefeld-Logo angereist und viele behalten ihren Becher, betrachten die Pfandkosten als Kaufpreis.« Deshalb habe man das Pfand auch auf fünf Euro heraufsetzen müssen.

»Orienttee« gibt es in Gläsern oder Porzellanschälchen, süße Gebäckstücke wie Trampeltier, Grieskuchen oder Kokoskugeln werden mit Papierservietten angereicht. »Wegen der Hygiene«, sagt Kathrin Franke. Die Gläser werden nur mit Pfand ausgegeben. Kathrin Franke ist mit dem Rücklauf zufrieden, sagt aber auch: »Na ja, Schwund ist immer.«

Extrem wenig Rückstände bleiben nach Verzehr der »Goldlocken«: Kartoffelscheiben, aufgespießt auf einem Holzstab. Der allein landet in den Abfallkörben.

Bettina Willner, Umweltberaterin in der Verbraucherzentrale, findet den Verzicht von Einwegplastik gut und wünscht sich, dass das auch auf anderen (Groß-)Veranstaltungen beherzigt würde. Für Gläser und Becher gelte ja zum Beispiel beim Leineweber- oder Weihnachtsmarkt oder Stadtteilfesten schon das Mehrweg-System. Noch besser wäre es, so Bettina Willner, wenn dieses System auch auf Geschirr ausgedehnt werden könnte: »Dann fielen auch die Pappen und Kunststoffteller weg.«

Aber, gibt sie zu bedenken, Holzschälchen oder Palmblätter seien nicht die Lösung: »Das Material wird oft von weit hergeschafft und ist oft nicht kompostierbar, landet im Restmüll. Alternativen lösen zwar das Plastikproblem, schaffen aber andere.«