Von Uta Jostwerner

Bielefeld (WB). Zwei Wochen lang befand sich Bielefeld im Tanzfieber. Am Samstagabend ist das diesjährige Tanzfestival mit einer fulminanten Abschlusspräsentation der Teilnehmer in der Oetkerhalle zu Ende gegangen.

Hut ab vor all jenen, die bei tropischen Temperaturen in ihren Tanzworkshops ausharrten und körperliche Höchstleistungen vollbrachten. 66 Workshops deckten in diesem Jahr die gesamte Bandbreite des zeitgenössischen Tanzes ab. »Das sind zwölf Kurse mehr als noch vor zehn Jahren«, berichtete Brigitte Brand. Die Kulturamtsleiterin bedankte sich herzlich bei Ulla und Tchekpo Dan Agbetou, den künstlerischen Leitern des Tanzfestivals, sowie allen Mitarbeitern und Sponsoren.

Dann endlich hieß es: Bühne frei für den Tanz, der in allen Disziplinen eine ansteckende Lebensfreude transportierte.

Radschlagend erobern die Modern-Jazz-Kids aus dem Kursus von Ulla Agbetou die Bühne. Zu heißen Hip-Hop-Beats warten sie mit einer ungemein dynamischen Choreografie auf und ziehen etwa 1000 Zuschauer in ihren Bann.

Foto: Pierel

Bis zum nächsten Hip-Hop-Beitrag dauert es ein wenig. Viele der Jazz-Kids haben parallel auch Hip Hop bei Dhélé Agbetou belegt und müssen sich aus ihren schwarzen Glitzerkostümen schälen und in lässig bunte Straßenkleidung schlüpfen. Moderator Andreas Liebold nutzt die Gelegenheit, den Blick auf eine Besonderheit zu lenken: »Dhélé Agbetou hat aus Bielefeld und der Region einen Hip-Hop-Hot-Spot gemacht«, betont Liebold und würdigt die Leistungen des Tänzers und Choreografen im Bereich des Urban Styles als »Vorreiter in ganz Deutschland«.

Urban Style ist auch bei Jungen gefragt

Vorteil: Der urbane Tanzstil ist auch bei Jungen en vogue, und so finden sich bei den Hip-Hop-Kids und -Teens etliche Jungen, die in vorderster Reihe mittanzen und dabei eine enorme Leichtigkeit und Elastizität ausstrahlen.

Der Unterschied zum orientalischen Tanz könnte kaum größer sein. Und natürlich finden sich beim Contemporary Oriental Dance keine Männer. Die schlangenhaften Bewegungen aus der Köpermitte heraus sind Verführung pur und wecken Haremsfantasien.

Akademisch geht es beim klassischen Ballett zu. Jennifer Blasek tanzte einst als erste Solistin am Nationalballett von Nancy. Nunmehr gibt sie das Erbe des klassischen Balletts an Amateure und Profis gleichermaßen weiter. In Bielefeld hat sie drei Niveaus unterrichtet und es geschafft, dass die Teilnehmerinnen in sämtlichen Gruppen ihre Choreografien mit großer Leichtigkeit und Eleganz auf die Bühne bringen. Da wackelt nichts, und auch die Pirouetten und raumgreifenden Sprünge werden mit schöner Elastizität vollzogen. Eine Augenweide!

Verbindung von Körper und Gefühl

Die Verbindung von Körper und Gefühl steht bei Contemporary im Mittelpunkt. Bei Damian Gmür haben die Tänzerinnen und Tänzer gelernt, der Schwerkraft zu trotzen und die Grenzen in der Körperbewegung weit auszuloten. Das Ergebnis ist eine ausdrucksstarke und dynamische Choreografie, die von perkussiver Musik gestützt wird.

So geht es munter weiter im Tanzsaal, dessen Temperatur ob der vielen Menschen im Raum stiegt wie die Stimmung und Begeisterung für die zahlreichen Beiträge, unter anderem in brasilianischer Perkussion, Popping-Locking, Mixed-Abled, Samba und vielem mehr.