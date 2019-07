Von Burgit Hörttrich

Lea van Acken, die unter anderem in »Das Tagebuch der Anne Frank«, »Ostwind« und »Fack ju Göthe« spielte, Lucas Reiber (»Fack ju Göthe«, »Das Adlon«), und Jerry Hoffmann (»Amelie rennt«, »Die Freundin meiner Mutter«) kannten sich bereits vor dem Casting für den Film, Reza Brojerdi (»Saat des Terrors«, »Schneeflöckchen«) sei ein neuer Freund, aber man habe gleich, so Lea van Acken, »ein gutes Gefühl« gehabt: »Es fühlte sich richtig an.«

Reza Brojerdi, in Teheran geboren, wuchs in Melle auf und kam als Zwölfjähriger nach Bielefeld: »Zuletzt war ich auf dem Oberstufenkolleg, hatte aber mit Theater oder Schauspielerei damals noch nichts zu tun.« 2006 sei er nach Berlin gezogen und habe dort dann drei Jahre später begonnen, Schauspielunterricht zu nehmen. In seinem Anfängerjahr habe er in einem Studentenfilm »Überlebensstrategien für das neue Jahrtausend« mit dem Bielefelder Schauspieler Omar El-Saeidi, zuletzt im Theater als »Aladin« zu sehen, vor der Kamera gestanden. Reza Brojerdi spielte unter anderem auch in der US-Erfolgsserie »Homeland« in vier Episoden mit.

»Der Film hat eine schöne Tiefe.«

Für den 36-Jährigen ist wichtig, dass »Abikalypse« kein Klamauk ist. Lea van Acken, Lucas Reiber und Jerry Hoffmann stimmen ihm da zu: »Der Film hat eine schöne Tiefe.« Er beschäftige sich mit Fragen wie dem Umgang mit sozialen Medien, mit Freundschaft, Außenseitertum. Damit könne man sich identifizieren. Lucas Reiber: »Das ist für uns authentisch, Alltag eben.«

»Abikalypse« erzählt von Musti, Yannick, Hannah und Tom, die ihren Mitschülern den krassesten Abiball aller Zeiten versprechen. Die Suche nach Anerkennung und digitalen Followern wirbelt die enge Freundschaft der Vier durcheinander. Inmitten des Trubels entdecken Hannah und Tom Gefühle füreinander.

Lea van Acken sagt, dass sie selbst im Orgateam für den eigenen Abi-Ball gewesen sei, sie habe schöne Erinnerungen an die Zeit. Auch die anderen sagen, sie hätten keine negativen Erinnerungen an ihren Schulabschluss, ihren Abiball. Lea van Acken: »Wir haben den Film auch in meiner Heimatstadt Lübeck vorgestellt, da waren viele ehemalige Klassenkameraden im Publikum, das war einfach toll.« Und ja, sie habe in sozialen Medien mehr als 100.000 Follower. Reza Brojerdi: »Ich bin immer wieder beeindruckt, wie verantwortungsvoll sie damit umgeht.«