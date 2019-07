Dortmund/Bielefeld (WB/ef). Die angeschlagene Sporthandelskette Voswinkel, ein Tochterunternehmen von Intersport (Heilbronn), wird ihre Filiale in Bielefeld-Schildesche an der Engerschen Straße zum 31. Oktober dieses Jahres schließen. Neun Vollzeitarbeitsplätze sind davon betroffen, wie das Unternehmen oswinkel mit Sitz in Dortmund am Sonntag bekanntgab.

Die zweite Bielefelder Voswinkel-Filiale im Einkaufszentrum Loom wird demnach weiter betrieben. Auch die vier weiteren Standorte in OWL (Paderborn, Bad Oeynhausen, Porta Westfalica und Detmold) sind nicht von der Schließung betroffen.

Wie berichtet, will Voswinkel insgesamt 22 der 72 Filialen schließen. Von den 1200 Beschäftigten sind 275 betroffen. Sie sollen, sofern möglich, auf andere Filialen verteilt werden. Ferner beendet Sport Voswinkel die Mietverträge seiner Filialen in Baunatal, Berlin (Schultheiss Quartier und Gesundbrunnen-Center), Cuxhaven, Dietzenbach, Duisburg, Düsseldorf, Hagen, Hamburg, Hannover, Hildesheim, Koblenz, Köln, Lübeck, Münster, Oldenburg, Recklinghausen, Stuttgart (Gerber und Milaneo) und Wiesbaden. Der Mietvertrag der Filiale in Wuppertal wird zum 31. März 2020 beendet.

Seit 24. April 2019 befindet sich Voswinkel einem sogenannten Schutzschirmverfahren und kann den Geschäftsbetrieb seitdem ohne Einschränkungen fortführen. Das Schutzschirmverfahren ist eine Sonderform des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung, das nur Unternehmen offensteht, die Aussicht auf eine Sanierung haben, heißt es. »Die Restrukturierung von Sport Voswinkel geht damit planmäßig weiter«, teilt Voswinkel mit. Der Sanierungsplan, der den Erhalt des Unternehmens und des Großteils der Filialen vorsieht, soll in Kürze beim Amtsgericht eingereicht werden. Neun ursprünglich ebenfalls zur Schließung vorgesehene Filialen kann Sport Voswinkel nach erfolgreichen Verhandlungen mit den Vermietern fortführen. Das Warenverteilzentrum in Bochum und die Zentrale in Dortmund sollen verkleinert werden. Die Geschäftsführung hat mit dem Betriebsrat einen Interessenausgleich und einen Sozialplan vereinbart und am Wochenende die Mitarbeiter über die Lage informiert.

»Die Schließung der Filialen und damit den Wegfall von Arbeitsplätzen bedauern wir außerordentlich. Aber wir müssen diesen Schritt gehen, um das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen und es zu erhalten«, sagt Geschäftsführer Marcus Neul. »Ich sehr zuversichtlich, dass wir nach der Sanierung, also ab Ende Oktober, wieder gut am Markt aufgestellt sind und wieder erfolgreich agieren können.«