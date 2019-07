Von Burgit Hörttrich

Bielefeld (WB). Der Sonntag mit bewölktem Himmel und »nur« noch 28 Grad hat die Bilanz des Sparrenburgfestes gerettet: Insgesamt erstiegen 29.000 Mittelalter-Liebhaber den Berg, 15.000 davon allein am Sonntag. Damit wurden 4000 Besucher mehr gezählt als im Hitzesommer 2018.

Martin Knabenreich, Geschäftsführer der veranstaltenden Bielefeld Marketing, ist zufrieden: »Sonntag ist traditionell Familientag.« Dass der Preis für das Tagesticket in diesem Jahr um einen Euro gestiegen, das ermäßigte Ticket dafür um einen Euro verbilligt wurde, habe keinerlei Diskussionen ausgelöst, so Knabenreich.

Eine Besuchergruppe allerdings habe nachgefragt, ob im Ticketpreis auch Getränke enthalten seien. Sebastian Wappelhorst, Projektleiter des Sparrenburgfestes: »Deren Begleitung aus Bielefeld hat sich gleich für die Frage entschuldigt: Die Gruppe käme aus Schwaben.« Schließlich sei der Eintritt fürs Sparrenburgfest so günstig wie bei keinem anderen Mittelalter-Spektakel.

Trotzdem hätten wieder unzählige Erwachsene im Scherz behauptet, sie seien »unter Schwertmaß« klein und könnten deshalb umsonst aufs Festgelände. Wappelhorst: »Die besonders Kreativen heben gleich das Schwert auf ihre Kopfhöhe an.« Trotz der Hitze: Sanitäter mussten nur bei Wespenstichen und einige wenige Male bei Kreislaufschwäche Erste Hilfe leisten. Lebendig mache das Sparrenburgfest vor allem der Idealismus der rund 200 Laiendarsteller, die das Gelände um die Burg als Ritter, Wikinger, Höflinge oder Söldner und deren holde Damen bevölkerten, sagt Knabenreich: »Kaum ein Ritter legt selbst bei 30 Grad Helm oder Kettenhemd ab. Das ist Ehrensache.«

Höchst erfolgreiche Tage hatten Tavernen und Kaschemmen: Nachdem sie bereits ihren Getränkeumsatz 2018 im Vergleich zum Jahr davor verdoppelt hatten, legten sie am Wochenende noch einmal um ein weiteres Fünftel zu – trotz des kostenlosen Trinkwassers am Eingang.

Neu in diesem Jahr: Die Deko-Waffen, die Freizeit-Recken mit sich führten – von der Streitaxt bis zum Schwert – wurden kontrolliert. Nur stumpfes Kampfgerät durfte mitgenommen werden. Knabenreich: »Ja, einige Waffen wurden einkassiert, aber alles ging friedlich vonstatten.« Dafür hätten schon die Kontrolleure, selbst »eindrucksvolle Mannsbilder«, gesorgt.

Die bunte Schar musste immerhin einmal die Feuerwehr zur Hilfe rufen: Ein Ast war in der Nacht zu Sonntag abgebrochen und blockierte den Zugang zum Haupteingang. Für Knabenreich das Erfolgsrezept des Sparrenburgfestes: »Es ist ein Ausflug in eine andere Zeit mitten in den Sommerferien.«