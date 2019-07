Matthias Tews sitzt am Eingang des Betsaals der Zeugen Jehovas in Sennestadt. Hier wollte ein 82-Jähriger im Juli 2009 seinen Amoklauf starten. Foto: Thomas F. Starke

Von Stefan Biestmann

Bielefeld (WB). Matthias Tews steht vor dem Königreichssaal der Zeugen Jehovas in Sennestadt. »Hier stand der Täter damals – mit einer Maschinenpistole in der Hand«, sagt der 53-Jährige. Zehn Jahre ist der versuchte Amoklauf bei den Zeugen Jehovas her, der bundesweites Medieninteresse auslöste. Tews war einer von zwei Männern, die den bewaffneten Täter damals überwältigten.

»So etwas vergisst man sein ganzes Leben nicht«, sagt er. Der 53-Jährige war 2009 einer der Gemeindeleiter im Bielefelder Stadtbezirk Sennestadt. Am Abend des 30. Juli deutet nichts auf ein Drama hin. Die Gemeinde trifft sich zur turnusgemäßen Dienstversammlung. Unter den 81 Teilnehmern sind neben Tews auch seine Ehefrau Anita und seine Mutter Ruth. Im Foyer des Saals sitzt ein Ordner.

Kurz vor dem Versammlungsende gegen 20.45 Uhr sieht der Ordner vor dem Eingang einen Mann mit Sturmmaske, der mit einer Maschinenpistole hantiert. Der Ordner rennt in den Saal, um die Gemeinde zu warnen. »Er hat geschrien: Alle raus hier«, erinnert sich Matthias Tews. »Im Saal brach Panik aus.«

Im Foyer trifft er den Täter

Die meisten Gemeindemitglieder rennen zum Notausgang. »Viele sind über Stühle gesprungen.« Während Matthias Tews’ Ehefrau Anita den älteren Menschen hilft, durch den Notausgang den Saal zu verlassen, läuft er in die andere Richtung. Im Foyer trifft er auf den Täter. »Der Mann stand drei Meter vor mir. Er hat versucht, auf uns zu schießen.« Doch die Maschinenpistole löst aufgrund eines technischen Defekts nicht aus. »Der Mann wollte Kugeln in den Lauf der Waffe schieben. Als er merkte, dass die Pistole Ladehemmung hatte, verließ er fluchtartig den Saal.«

Tews fackelt nicht lange. »Ich habe mir gedacht: Ich muss den Mann kriegen.« Er rennt durch den Saal zum Notausgang nach draußen. Andere Gemeindemitglieder haben sich bereits draußen versteckt. »Eltern hockten mit ihren Kindern in den Büschen oder hinter den Autos.« Tews sieht schließlich in der Nähe des Ausgangs den 82-Jährigen, der seine Maske schon abgenommen hat. Mit einem anderen Gemeindemitglied stürmt er auf den Senior zu und überwältigt ihn. Schließlich kommen weitere Zeugen Jehovas zur Hilfe.

Mit Maschinenpistole und Samuraischwert wollte der Täter damals die Zeugen Jehovas überfallen. Foto: Bernhard Pierel Mit Maschinenpistole und Samuraischwert wollte der Täter damals die Zeugen Jehovas überfallen. Foto: Bernhard Pierel

Pistole entrissen

Tews entreißt dem Mann die Maschinenpistole und rennt damit auf die Dunlopstraße. Dort kommt ihm gerade das erste Polizeiauto entgegen. Eine junge Beamtin und ein älterer Polizist steigen aus. »Da ich die Pistole in der Hand hielt, dachten die Polizisten zunächst, dass ich der Täter bin«, berichtet Tews. »Sie haben die Waffen gezogen und mir gesagt, ich soll die Pistole fallen lassen.« Doch Tews hält die Waffe weiter fest. »Ich stand so unter Adrenalin und kann bis heute nicht nachvollziehen, warum ich die Pistole nicht sofort fallen gelassen habe.« Schließlich geht die Polizistin auf Tews zu und nimmt ihm die Pistole ab. »Sie hat zum Glück sehr besonnen reagiert. Das hätte auch schief gehen können.«

Kurze Zeit später nehmen die Polizisten den Täter in der Nähe fest. Sie finden im Auto des Mannes noch ein Samuraischwert und einen frisch befüllten Benzinkanister. In seinen drei Magazinen befinden sich 39 Schuss Munition – und in der Jackentasche noch ein Messer mit einer acht Zentimeter langen Klinge.

Der versuchte Amoklauf hinterlässt Spuren in der Gemeinde. »Man realisiert so etwas erst Wochen oder Monate später«, sagt Tews. Etwa zehn Mitglieder hätten psychologische Hilfe in Anspruch genommen. »Jeder verarbeitet das anders. Ich habe das ganz gut weggesteckt und hatte keine Schlafprobleme.« Auch die Sicherheitsvorkehrungen werden massiv verstärkt. Bei Versammlungen steht in der ersten Zeit immer ein Streifenwagen vor der Tür. Zudem werden Überwachungskameras und Spione an der Eingangstür installiert, der Notausgang verbreitert und ein Zaun gebaut. Und es sind immer zwei Wachleute bei Veranstaltungen vor Ort. »Das sind aber nur psychologische Maßnahmen. Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nie«, weiß Tews.

Prozessbeginn 2010

Im Januar 2010 beginnt schließlich vor dem Landgericht Bielefeld der bundesweit beachtete Prozess gegen den Täter. Tews vertritt die Nebenklage der Zeugen Jehovas. »Der Prozess hat sich sehr hingezogen und war für uns alle bedrückend. Schließlich war der Täter immer sichtbar und saß nur ein paar Meter von uns weg.«

Tews erfährt während der Verhandlung immer mehr Einzelheiten über die Motive des Angeklagten. In seinen Lebenserinnerungen, die in der Wohnung gefunden wurden, schildert der Rentner seinen »Hass auf die Gotteskrieger«. Vor 40 Jahren wandte sich seine damals 20 Jahre alte Tochter während eines Auslandsaufenthalts den Zeugen Jehovas zu. Der Beitritt zu der Glaubensgemeinschaft soll über Jahrzehnte die Wut des Justizvollzugsbeamten befeuert haben.

Letztlich entschloss er sich, den etwas abgelegenen Saal der Zeugen Jehovas in Sennestadt zu stürmen, obwohl seine Tochter nie Mitglied dieser Gemeinde war. Das Landgericht verurteilt den Rentner im April­ 2010 wegen 39-fachen versuchten Mordes zu elf Jahren Haft – aufgrund der 39 Schuss Munition im Magazin. Nach Angaben von Staatsanwalt Christoph Mackel sei der Mann im Jahr 2012 während der Haftzeit gestorben.

Matthias Tews wechselt 2014 aus Sennestadt in eine andere Gemeinde, mittlerweile ist der Mitarbeiter eines Inkassounternehmens bei den Zeugen Jehovas in Gütersloh tätig. Er müsse heute nicht mehr ständig an den versuchten Anschlag zurückdenken, berichtet er.

Aber wenn Tews im Fernsehen Berichte über Amokläufe wie im neuseeländischen Christchurch sieht, hat er die Ereignisse aus dem Juli 2009 wieder vor Augen. »In so einer Situation kann man gut mit den Opfern nachempfinden und weiß, was sie durchmachen müssen. Da kommen bei mir dann die Erinnerungen wiederhoch.«