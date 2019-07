Feuerwehr-Einsatz am Jahnplatz. Foto: Henrik Wittenborn

Bielefeld (WB/sb/hw). Ein Brandmelder hat in der Commerzbank am Jahnplatz ausgelöst. Die Mitarbeiter verließen am Montagmorgen zunächst das Gebäude. Die Feuerwehr ist mit mehreren Fahrzeugen vor Ort.