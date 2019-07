Die FDP setzt sich für ein Schulticket für alle ein, das auf allen Wegen an sieben Tagen der Woche gültig ist. Foto: dpa

Von Burgit Hörttrich

Bielefeld (WB). Die FDP Bielefeld möchte erreichen, dass es in Bielefeld ein Ticket für alle Schülerinnen und Schüler zwischen fünf und 25 zum Preis von zehn bis 20 Euro pro Monat gibt. Diese Fahrkarte für Busse und Stadtbahnen soll im gesamten Stadtgebiet an sieben Tagen der Woche rund um die Uhr gültig sein. Die Liberalen haben am Freitag eine Unterschriftenaktion für ein solches Schulticket gestartet.