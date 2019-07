Bielefeld-Schildesche (WB). »Das werden Festtage!«, jubelte die Westfälische Zeitung am 26. Juli 1939 voller Vorfreude. Gefeiert wurde wenige Tage später die Gründung Schildesches 1000 Jahre zuvor. Wie das Fest an vier heißen Sommertagen unter Nationalsozialistischer Herrschaft kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs begangen wurde, das schildert Heino Siemens, Mitarbeiter des Stadtarchivs und der Landesgeschichtlichen Bibliothek Bielefeld.

Im Jahr 939 hatte die adelige Witwe Marcsvidis östlich des Johannisbaches eine neue Kirche namens »Novam Schildesche« errichtet. Das Jahr der Klostergründung wird als Geburtsjahr des Ortes Schildesche angesehen. Folglich konnten 1939 die stolzen Bewohner Schildesches das tausendjährige Bestehen ihrer Gemeinde feiern.

In der Hauptstadt Berlin teilte man diesen Stolz aber ganz und gar nicht. 600, 700 oder 1000 Jahrfeiern sollten nicht mehr genehmigt werden, da diese Zeiträume im Vergleich mit der historisch belegten Existenz bekannter Weltstädte anderer Nationen nicht bestehen könnten, so eine Anordnung von Propagandaminister, Joseph Goebbels vom Mai 1938.

Beliebtheit unterschätzt

Man unterschätzte dabei die Beliebtheit von Ortsjubiläumsfeiern bei der Bevölkerung, so dass der Reichsinnenminister Hermann Göring mit einem Erlass vom August 1938 das Verbot relativierte, so dass vom 28. bis 31. Juli 1939 das tausendjährige Bestehen der Gemeinde Schildesche begangen wurde.

Die Zuschauer standen bei allen Veranstaltungen der Jubiläumsfeierlichkeiten dicht an dicht Foto: Stadtarchiv Bielefeld Die Zuschauer standen bei allen Veranstaltungen der Jubiläumsfeierlichkeiten dicht an dicht Foto: Stadtarchiv Bielefeld

Schildesche hatte 1930, zur Zeit der Eingemeindung in das deutlich jüngere Bielefeld, zwischen 12.000 und 13.000 Einwohner. Viele von ihnen hatten die Eingemeindung als Verlust der Eigenständigkeit bedauert. Nun konnten sie den Bielefeldern zeigen, was der kleine Ort alles auf die Beine stellen konnte.

Wochen- gar monatelang waren die Reden, Stücke und sonstigen Darbietungen vorbereitet worden, die Festwagen wurden gebaut, die Straßen mit Fahnen, Girlanden und Wimpelketten geschmückt, die Bühnen und Festzelte aufgebaut. Hier und da wurde das Ortsbild verschönert, und bereits lange vorher begonnene Arbeiten wurden noch schnell abgeschlossen.

Am Freitag bestimmten Musik und Gesang in den Festzelten das Programm. Der Samstag stand ganz im Zeichen des Sports. Auf dem Sportplatz führte die Jugend des Ortes Volkstänze auf, zeigte ihr Können am Barren und andere turnerische Glanzstücke, dann folgte ab 20 Uhr der Marsch aller Formationen und Vereine durch das Dorf, schließlich erhellte gegen 23 Uhr ein Feuerwerk den Himmel. Gefeiert wurde dann bis weit in die Nacht hinein bei Sommerwetter mit 27 Grad Höchsttemperatur.

Festumzug als Höhepunkt

Am Sonntag folgte mit dem Festzug der Höhepunkt der Tausendjahrfeier. Geschichte und Gegenwart des Ortes wurden in bunten und humorvollen Bildern dargeboten. Vorneweg ritten in historischen Kostümen Herolde und Ritter, ihnen folgte ein Pferdefuhrwerk mit einem Modell der Stiftskirche und honorigen älteren Schildescherinnen in bauschigen schwarzen Gewändern, die die Stifterin Marcsvidis und die ehrwürdigen Stiftsdamen darstellten.

Oberbürgermeister Fritz Budde bei seiner Festrede im Ortszentrum von Schildesche. Foto: Stadtarchiv Bielefeld Oberbürgermeister Fritz Budde bei seiner Festrede im Ortszentrum von Schildesche. Foto: Stadtarchiv Bielefeld

Stattliche Bauern, zum Teil mit Morgensternen bewaffnet, symbolisierten die – in Westfalen gar nicht nachweisbaren – Bauernkriege, und so folgten die Darstellungen dessen, was der Ort bisher erlebt hatte oder erleben musste, Schicht auf Schicht, bis hin zur »neuen Zeit« der Nationalsozialisten. Die uniformierte Ortsgruppe der NSDAP defilierte ebenso an den Zuschauern vorbei wie die Jungen der Hitlerjugend und die Vertreterinnen des Bundes Deutscher Mädel (BDM).

Der Schwerpunkt des Umzugs lag bei den Gruppen aus Handel und Gewerbe, die nach dem Motto »Wie es früher mal war« häufig in humorvollen »lebenden Bildern« das Früher und das Heute ihres Gewerkes darstellten. Fast alle Gewerbe waren vertreten: Die Flachsbereiter, die Spinner und Weber, die Schuhmacher wie die Friseure, die Männer von der Feuerwehr, die Gärtner und Stellmacher, Schmiede, Tischler, Schlachter, Maler und Installateure.

Aufruf zur Kriegstreue

Nach so viel Ausgelassenheit folgte der offizielle Teil der Feier auf dem Festplatz des Ortes. Das Schicksal der Schildescher sei über tausend Jahre eng mit dem der Deutschen verknüpft gewesen, und wie Hermann der Cherusker, Widukind und die Soldaten des großen Krieges – gemeint war der Erste Weltkrieg – hätten auch die Schildescher ihren Mann gestanden, sagte Oberbürgermeister Fritz Budde in seiner Rede. »So würden sie auch treue Gefolgsleute Adolf Hitlers sein und sich zur Stelle melden, wenn einmal der Führer sie rufen sollte«, zitieren die Westfälischen Neuesten Nachrichten Budde. Ein unverhohlener Aufruf an die Zuhörer, auch in einen weiteren »großen« Krieg zu ziehen.

Waschen im Zuber oder in der »modernen« Badewanne? Zumindest zwei Jungen hatten bei sommerlichen Temperaturen einen viel beneideten Platz im Festzug. Foto: Stadtarchiv Bielefeld Waschen im Zuber oder in der »modernen« Badewanne? Zumindest zwei Jungen hatten bei sommerlichen Temperaturen einen viel beneideten Platz im Festzug. Foto: Stadtarchiv Bielefeld

Der krönende Abschluss der Tausendjahrfeier war am Montagabend der »Schildsker Holskenball«. Die Gesamtzahl der Besucher soll angeblich etwa 40.000 betragen haben, also ein Vielfaches der Einwohnerzahl Schildesches.

Auf den Tag genau einen Monat nach den Tausendjahrfeierlichkeiten in Schildesche entfachte Deutschland den Zweiten Weltkrieg. Als letzte ausgelassene Feier vor dem Krieg muss die Tausendjahrfeier Schildesches heute als Tanz auf dem Vulkan erscheinen. Die bereits kasernierten Soldaten aus Schildesche mussten in ihren Unterkünften bleiben. Sie erhielten keinen Urlaub für das Fest in ihrer Heimatgemeinde.