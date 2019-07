Von Burgit Hörttrich

Vor der endgültigen Entscheidung, das Jahnplatz-Forum von der Immobiliengruppe Elad Europe zu erwerben, müssten drei Rahmenbedingungen geklärt werden, sagt Moss. Dabei geht es um baulich-technische, wirtschaftliche und zeitliche Fragen.

Die Installation eines Fahrradparkhauses in der heutigen Passage, die unter häufigem Leerstand und Mieterwechseln leidet, müsse baulich machbar sein. Das betreffe zum einen die Höhe, weil Doppelstockparken möglich sein sollte. Zum anderen betreffe es die Zufahrtsrampe, die eine Steigung haben müsse, die es ohne Kraftaufwand erlaube, ein Fahrrad hin­auf und hinunter zu schieben.

Das Fahrradparkhaus müsse wirtschaftlich sein. Es müsse sich baulich nach Möglichkeit während der Zeit realisieren lassen, wenn der Jahnplatz umgestaltet wird. Im Frühsommer 2020 sollen dort oberirdisch die vorbereitenden Arbeiten beginnen.

Anders, als in ersten Jahnplatz-Überlegungen vorgestellt, würden sowohl der runde Imbiss (Bahnhofstraße) wie der Kubus des heutigen »Pizza Hut« (künftig »Bar Celona«) stehen bleiben. Der Rückerwerb vom Eigentümer Elad Europe sei zu teuer, so Moss.

Moss sich Mobiel als Fahrrad-Vermieter

Der Beigeordnete ist zuständig für Mobilität, Stadtentwicklung und Wirtschaft. Er würde es gern sehen, wenn die Jahnplatz-Fahrrad-Tiefgarage von Mobiel betrieben würde. Das gelte auch für Service-Angebote wie etwa Leihräder. Moss wünscht sich mit Mobiel für Bielefeld einen Fahrrad-Vermieter. Seiner Ansicht nach mache es wenig Sinn, mit verschiedenen, nicht-lokalen Akteuren zu arbeiten: »Da wäre die Einflussnahme der Kommune gering, die Gefahr des Wildwuchses zu groß.« Im unterirdischen Fahrradparkhaus »Jahnplatz« könnte es neben den eigentlichen Abstellmöglichkeiten auch Schließfächer etwa für Helme und Zubehör geben, sagt Moss. Möglich seien auch eine Werkstatt und ein Fahrrad-Verleih.

Bis zum Herbst sollen alle noch offenen Fragen geklärt sein, erklärt Moss. Dann werde es eine Beschlussvorlage für die politisch zuständigen Gremien geben.

Derweil müssen die Nutzer der inzwischen abgerissenen alten »Radstation« immer noch mit dem Provisorium mit stark eingeschränkten Öffnungszeiten auskommen. Mehrfach wurde die Eröffnung der Interimslösung im alten Postgebäude an der Nahariya­straße verschoben. Zuletzt war angekündigt worden, dass 200 Abstellplätze, Reparaturwerkstatt und Fahrradladen Ende Juli eröffnet würden.

Kein Bauantrag für Hotel gestellt

Mobiel teilte am Montag mit, dass an diesem Mittwoch die Bauabnahme vorgesehen sei. Sei das Ergebnis positiv, müsse zunächst Etienne’s Radladen und die Abstellanlagen aus dem Provisorium im selben Gebäude umziehen. Man werde »so schnell wie möglich« eröffnen. im Herbst sollen dann noch sogenannte Sammelschließanlagen (»Fahrradkäfige«) weitere Abstellmöglichkeiten vor und hinter dem Hauptbahnhof schaffen.

Ein Standort für den Bau einer neuen größeren Radstation mit mindestens 500 Plätzen und einem »Satelliten« an der Joseph-Massolle-Straße bis 200 bis 500 Plätzen stehe noch nicht fest, sagt Gregor Moss. Ein Gutachten, das die Stadt in Auftrag gegeben hatte, kommt zu dem Schluss, dass der Bedarf im Bereich des Hauptbahnhofes bei 2000 bis 3000 Abstellplätzen für Zweiräder liege, bis 2030 bei 4000.

Die alte Radstation war Anfang des Jahres abgerissen worden. Die Deutsche Bahn benötigt nach eigenen Angaben zumindest Teile des Grundstücks im Austausch für das auf der anderen Seite des Hauptbahnhofs liegende Gelände an der Bahnhofstraße. Dort will die Gesellschaft für Beteiligungen und Immobilienentwicklungen (GBI) ein Intercity-Hotel mit 200 Zimmern bauen. Bislang sei jedoch, so Catrin Hedwig, Leiterin des städtischen Bauamtes, noch kein Bauantrag eingegangen. Es liege jedoch ein positiver Vorbescheid für das Hotelprojekt vor. Dieser gelte jedoch nur bis Ende 2019. Eigentlich, so hatte die GBI angekündigt, solle das Intercity-Hotel 2023 den Betrieb aufnehmen.