Eine Blitzer-Kamera am OWD ist seit zehn Tagen außer Betrieb. Sie ist für den mittleren Fahrstreifen stadtauswärts zuständig. Foto: Thomas F. Starke

Von Stefan Biestmann

Bielefeld (WB). »Dutzende Autofahrer« sind nach Angaben des Ordnungsamts am 17. Juli von dem defekten Blitzer am Ostwestfalendamm geblitzt worden. Die Kamera ist seit zehn Tagen außer Betrieb und wird nun repariert.

Die defekte Blitzer-Kamera war am Morgen des 17. Juli noch im Nachtmodus und löste ständig aus. »Insgesamt drei Autofahrer haben sich bei der Stadt beschwert«, berichtet Stefan Heiermann, Abteilungsleiter im Ordnungsamt. Die Zahl sei gering, weil die Fehlschaltung lediglich von 6 bis 9 Uhr andauerte, ehe das Ordnungsamt die defekte Kamera aus dem Verkehr zog.

Zudem filme die Kamera nur die stadtauswärts fahrenden Temposünder auf dem mittleren Fahrstreifen des Ostwestfalendamms. Die Fotos der fälschlicherweise geblitzten Autos seien gelöscht worden, berichtet Heiermann. Die Fahrer erhielten keine Bescheide.

»Vielleicht war es ein Blitzschlag.«

An diesem Freitag nun soll der Blitzer repariert werden. Wie berichtet, wird dazu der linke Fahrstreifen in Höhe der Radaranlage in Richtung stadtauswärts gesperrt. Die Arbeiten starten um 9.15 Uhr und sollen zwei Stunden dauern. Die Gegenrichtung sei von den Arbeiten nicht betroffen.

Zunächst versuchte die Stadt es am Montag mit einem Neustart der Blitzer-Kamera – ohne Erfolg. Die Kamera-Einstellung blieb weiter bei Tempo 80, obwohl dieses Limit nur zwischen 22 und 6 Uhr gilt – nicht aber tagsüber zwischen 6 und 22 Uhr. Denn dann gilt Tempo 100. Die Ursache für den Defekt steht laut Heiermann noch nicht fest. »Vielleicht war es ein Blitzschlag, aber das ist rein spekulativ«, sagt er.

Die Kamera solle jetzt im Idealfall an diesem Freitag wieder in Betrieb gehen. »Wenn die Hardware defekt ist, müssen wir die Kamera austauschen«, sagt Heiermann. Bei »ein bis zwei Ersatzkameras« sei dies zeitnah möglich. »Wenn allerdings das Gehäuse der Kamera defekt ist, kann es länger dauern.« Am Freitagmittag soll die Ursachensuche abgeschlossen sein.