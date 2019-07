Von Hendrik Uffmann

Bielefeld (WB). »Was wir ihnen vorwerfen, kann jedem von uns passieren.« Mit diesen Worten hat Richter Jan-Christoph Mayer die Einstellung des Verfahrens gegen Daniel B. begründet, der im Dezember 2017 mit seinem Roller mit einer Fußgängerin zusammengestoßen war, die noch an der Unfallstelle gestorben war. Die Auflage: B. muss 1500 Euro an die Verkehrswacht bezahlen.

Der Prozess vor dem Bielefelder Amtsgericht mit dem Vorwurf der fahrlässigen Tötung am Dienstag drehte sich um den Unfall, der sich am 21. Dezember 2017 auf der Brückenstraße ereignet hatte. Daniel B. war damals mit seinem 125er-Roller auf dem Weg zur Arbeit, als gegen 7 Uhr die 75-jährige Fußgängerin und ihr damals zehn Jahre alter Enkel die Straße überquerten.

Während das Kind vorauslief und es noch auf den gegenüberliegenden Gehweg schaffte, erfasst der Roller die Frau. Laut Anklage wurde sie mehrere Meter weit durch die Luft geschleudert und schlug dann mit dem Kopf auf den Boden. Dabei wurde sie so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort starb.

Um zu klären, ob die Kollision vermeidbar gewesen wäre, hatte, wie berichtet, im April 2018 ein Gutachter die Situation auf der Brückenstraße nachgestellt. Am Unfalltag war es bewölkt, an dem Dezembermorgen noch dunkel und es regnete. Die Straße war nass. Laut dem Gutachten, aus dem Richter Jan-Christoph Mayer am Dienstag zitierte, war Daniel B. mit einem Tempo zwischen 46 und 50 Stundenkilometern unterwegs und damit im Bereich der dort erlaubten Geschwindigkeit.

»Ich bin auch kein Raser«

Etwa 30 Meter vor dem Ort des Zusammenstoßes hätte B. die dunkel gekleidete Fußgängerin erkennen können, so der Gutachter. Diese Entfernung hätte zwar nicht ausgereicht, damit B. auf der regennassen Fahrbahn seinen Roller rechtzeitig hätte zum Stehen bringen können, durch die Geh-Geschwindigkeit der Fußgängerin wäre es aber nicht zu einer Kollision gekommen, so das Gutachten.

Daniel B. sagte gestern vor Gericht, dass er selbst keine Erinnerung mehr an das direkte Unfallgeschehen habe. »Ich war auf dem Weg zur Arbeit und kann mich erinnern bis zu der Stelle an der Brückenstraße«, so der 26-Jährige. Er selbst erlitt bei dem Unfall mehrere Verletzungen, darunter auch ein Schädel-Hirn-Trauma zweiten Grades und eine akute Posttraumatische Belastungsstörung und lag eine Woche im Krankenhaus. »Richtig erinnern kann ich mich erst wieder an die Momente, als ich von der Intensivstation kam«, so Daniel B. Seit dem Unfall fahre er ausschließlich Fahrrad. »Ich bin auch kein Raser, schon gar nicht mit dem Roller bei nasser Straße«, beteuerte er.

»Vielleicht hat er nur auf den Jungen geschaut«

Warum die Fußgängerin auf die Straße gegangen sei, obwohl sie den Roller hätte sehen und hören können, bleibe für immer unklar, sagte der Richter. Warum B. die Frau nicht gesehen habe, lasse sich auch nicht rekonstruieren. »Vielleicht hat er nur auf den Jungen geschaut, vielleicht hat er eine Sekunde lang nicht aufgepasst. Das ist alltäglich, aber die Folgen sind in diesem Fall die schlimmsten, die man sich vorstellen kann.«

B. sei nicht vorbestraft, habe keine Punkte in Flensburg und sei auch nicht zu schnell gefahren, hielt er dem 26-Jährigen zugute. Einer Einstellung des Verfahrens, die Verteidiger Knut Recksiek zuvor schon schriftlich beantragt hatte, wollte Mayer jedoch ohne Auflagen nicht zustimmen.

Mit Zustimmung von Staatsanwalt Frederik Meeth sowie dem Angeklagten und seinem Verteidiger stellte der Richter das Verfahren schließlich gegen die Auflage ein, dass B. 1500 Euro an die Verkehrswacht zahlt.