Von Burgit Hörttrich

Bielefeld (WB). 2004 feierte das Alte Rathaus seinen 100. Geburtstag. Nach 15 Jahren laden Stadtverwaltung und Politik jetzt wieder zu einem Tag der offenen Tür ein. Am Samstag, 31. August, von 10 bis 15 Uhr soll es Einblicke geben in die Arbeit von Rat und Verwaltung.

Besucher können das Arbeitszimmer des Oberbürgermeisters besichtigen und die Amtskette bestaunen. Pit Clausen bietet um 11 und um 14 Uhr jeweils eine Führung durch die »Ahnengalerie« an – die Porträtsammlung aller Bielefelder Oberbürgermeister. Kämmerer Rainer Kaschel lädt zu einer Tasse Kaffee ein und informiert über den städtischen Haushalt, die Beteiligungen der Stadt und die digitale Modellregion OWL. Denn »hier rollte der Taler«.

Sozialdezernent Ingo Nürnberger hört sich insgesamt drei Stunden an, was sich die Bürger »von Kitas bis Senioreneinrichtungen« wünschen. Das Standesamt bittet ins Trauzimmer, der Immobilienservicebetrieb gibt Führungen durch den entkernten Ratskeller (10, 11.30, 13 und 14.30 Uhr).

Genau das, was Autofahrer eigentlich mit Sicherheit nicht wollen, macht das Ordnungsamt am 31. August vermutlich zu einem besonderen Anziehungspunkt: Es bietet die Möglichkeit zu Selfies mit dem mobilen Blitzer.

»Einmal Ratsmitglied sein«

Weitere Führungen geben Einblicke in den Druck- und Postservice der Stadtverwaltung (stündlich ab 10.30 Uhr), Lebensmittelüberwachung oder Bürgerservicecenter, Wohnungsbauförderung oder Stadtreinigung – sie alle stellen ihre Arbeit vor.

Politisch wird es mit der Offerte »Einmal Ratsmitglied sein« oder zum Beispiel beim Speed-Dating mit Politikern eben aus dem Rat, dem Landtag, dem Bundestag. Die SPD lädt zu einer öffentlichen Fraktionssitzung ein, die FDP will Interessenten auf den Geschmack für Parteiarbeit bringen, die Grünen pflanzen Stockrosen im Rathaus-Innenhof. Die CDU bietet Pickert und Kaffee an – natürlich schwarz. Sie lädt dazu ein, eine Runde mit dem E-Scooter zu drehen. Nicht nur für diese Testfahrten zwischen Strohballen, sondern für den Tag der offenen Tür generell wird der Niederwall ab Brunnenstraße (Rathausseite) für die Dauer der Veranstaltung gesperrt. Am frühem Nachmittag ist dann die Brunnenstraße dicht: Das Theater feiert im und am Stadttheater ab 14 Uhr das »Fest!« zur Eröffnung der neuen Spielzeit (das WESTFALEN-BLATT berichtete).

»Künstlerische Vision Bielefelds«

Künstlerisch geht es zudem nicht nur zum Beispiel bei den Präsentationen der Volkshochschule oder der Musik- und Kunstschule zu, sondern auch im Zukunftsatelier der Grünen: Die Bielefelder Künstlerin Marie Pascale Gräbener bringt Ideen und Wünsche, die Bielefelder für ihre Stadt äußern, auf die Leinwand. Entstehen soll eine »künstlerische Vision Bielefelds«. Vermittelt werden soll vor allem Wissen. Das reicht von Maßnahmen zur Radverkehrsförderung über das Liegenschaftskataster, den Zahnärztlichen Dienst des Gesundheitsamtes und das Elterngeld bis hin zum Inklusions-Parcours oder der Information über Bielefelds Friedhöfe.

Bei der Programmgestaltung wurde auch an die jüngsten Einwohner, die Kinder, gedacht: Für sie gibt es Experimente für kleine Forscher, eine Rathaus-Rallye, Basketball zum Mitspielen und die Möglichkeit, die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr, aber auch zum Beispiel die des Umweltbetriebes mit Kehrmaschine, Müllfahrzeug oder Hubwagen kennenzulernen.