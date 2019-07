Ratsmitglied Frischemeier: »Auf der einen Seite gibt es ein politisches Bündnis, das in Bielefeld den Klima-Notstand ausruft, auf der anderen Seite wird Bahnfahren teurer?« Suchla, Fraktionsvorsitzender seiner Partei in der Bezirksvertretung Mitte, ergänzt: »Wir wollen, dass Bielefelder Kinder und Jugendliche umsonst Bus und Bahn fahren können – immer und nicht nur zur Schule. Der Schülerausweis könnte gleichzeitig als Ticket gelten.«

»Wichtiger Beitrag zum Klimaschutz

56 Euro pro Kind und Monat seien viel Geld, die SPD wolle Familien entlasten. Elterntaxis würden weniger attraktiv und, so die Hoffnung von Frischemeier und Suchla, »wer bereits als Kind Bus oder Bahn fährt, bleibt auch als Erwachsener dabei. Das ist somit ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz.« Man freue sich darüber, dass auch die FDP das Thema aufgegriffen habe. Gleichzeitig kritisiert Suchla die konservativen Parteien im Landtag, die einem Antrag der SPD im Juni für ein landesweit kostenloses Schülerticket nicht zugestimmt und diesen Antrag in die Fachausschüsse überwiesen haben. Suchla: »Dabei hätte das Land der Stadt Bielefeld und Mobiel alle Einnahmeausfälle erstatten sollen.«

Frischemeier und Suchla schlagen vor, die Parkgebühren in der Innenstadt zu erhöhen. Die Gebühren sollten dann, so die Vorstellung der beiden SPD-Politiker, in den Öffentlichen Personennahverkehr fließen und damit zweckgebundes Bus- und Stadtbahnfahren günstiger machen. Ihre Idee ist zum Beispiel auch die Einführung eines sogenannten »Shopping-Tickets«.