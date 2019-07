Vergleiche man den »wissenschaftlichen Output« der Universitätsmedizin Bochum in Relation zum Haushalt, »dann ist Bochum mit an der Spitze der Medizinfakultäten in Nordrhein-Westfalen«, heißt es in einem offenen Brief der Fakultät an Windhorst. Die Effektivität der Forschung könne zudem an den steigenden Zahlen bei der leistungsorientierten Mittelvergabe durch das Land abgelesen werden.

Kritik am Niveau von eingereichten Doktorarbeiten

Windhorst hatte geäußert, das medizinische Forschung aus seiner Sicht sowohl in der Ärzteausbildung als auch in den Krankenhäusern oft zu kurz komme. Er kritisierte das seiner Meinung nach teils niedrige Niveau von eingereichten Doktorarbeiten. Zudem – und besonders an diesem Punkt hatten die Bochumer Anstoß genommen – werde in der Medizinfakultät der Universität Bochum so gut wie gar nicht geforscht. »Das findet alles im Herz- und Diabeteszentrum in Bad Oeynhausen statt, mit dem die Uni kooperiert«, hatte der Ärztekammer-Präsident gesagt.

Aus Sicht der Ruhr-Uni stellt sich die Situation allerdings anders dar. Das Zentrum in Bad Oeynhausen »›kooperiert‹ nicht mit der Medizinischen Fakultät, sondern ist eine Universitätsklinik der Ruhr-Universität Bochum«, heißt es in dem offenen Brief. »Sie leistet einen bedeutenden Beitrag in Forschung und Lehre.«

Windhorst: missverständliche Äußerung

Über einen Sprecher der Ärztekammer ließ Windhorst mitteilen, dass es sich um eine missverständliche Äußerung gehandelt habe. Zudem bestätigte die Ärztekammer die Darstellung der drei Unterzeichner des offenen Briefes – Dekan Prof. Dr. Ralf Gold, Rektor Prof. Dr. Axel Schölmerich und Kanzlerin Dr. Christina Reinhardt. »Die Ruhr-Universität ist und bleibt ein wichtiger Partner«, ließ Windhorst mitteilen. Der Bielefelder Mediziner stellt sich im November nicht erneut zur Wahl als Kammeroberhaupt.