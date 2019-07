20 Mikrogramm Die Deutsche Umwelthilfe hat in 31 Städten Anträge gestellt, private Feuerwerke zu Silvester zu beschränken oder zu verbieten. Betroffen sind Städte, in denen der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlene Jahresmittelwert von 20 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter überschritten wird, darunter in NRW etwa Bielefeld, Dortmund, Düsseldorf, Köln und Wuppertal.

Die Feinstaubbelastung durch Feuerwerke wirke »sowohl in der räumlichen als auch zeitlichen Ausdehnung meist sehr punktuell«. Zudem könnten die Kommunen schon heute entscheiden, wo und wann Feuerwerke zugelassen würden.

Auch der Deutsche Allergie- und Asthmabund (DAAB) hält das Vorgehen der Deutschen Umwelthilfe für überzogen. »Das Silvesterfeuerwerk zu verbieten, geht viel zu weit«, sagte Sonja Lämmel vom DAAB der Düsseldorfer »Rheinischen Post« (Mittwoch). Bei direktem Kontakt könne der Rauch für Asthmatiker zwar zum Problem werden, allerdings lasse sich gut vorbeugen.

»Vergiften der Luft«

Unterdessen lässt Siegburgs Bürgermeister Franz Huhn (CDU) ein Verbot von Privat-Feuerwerk in der Kommune prüfen, wie »Kölner Stadt-Anzeiger« und »Kölnische Rundschau« berichten. Feuerwerke seien ein »Vergiften der Luft« und nicht mehr zeitgemäß, schreibt Huhn in einem Brief an seine Amtskollegen aus den Nachbarstädten, der den Zeitungen vorliegt.

Huhn forderte darin Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) und den Bonner Oberbürgermeister Ashok Sridharan (CDU) auf, künftig auf den Einsatz von Pyrotechnik bei den Veranstaltungen »Kölner Lichter«, »Rhein in Flammen« und »Pützchens Markt« zu verzichten. Siegburg hatte bereits im vergangenen Jahr auf das Feuerwerk zum Abschluss des Stadtfests verzichtet.

»Sehr populistisch«

Ein Vertreter des Feuerwerk-Herstellers Weco kritisierte die Debatte als »sehr populistisch«. »Da wird eine Stellvertreterdiskussion eröffnet, die an den wichtigen Klimaschutzfragen vorbeigeht«, sagte der Prokurist der Firma, Georg Alef, den Kölner Zeitungen. Er könne sich nicht vorstellen, dass es für Verbote eine rechtliche Grundlage gebe. Für das pyrotechnische Unternehmen mit Sitz im Rhein-Sieg-Kreis macht seinen Worten zufolge das Silvestergeschäft 95 Prozent des Umsatzes aus.