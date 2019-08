Blitzer am OWD Foto: Thomas F. Starke

Bielefeld (WB/sb). Achtung, Autofahrer: Ein Blitzer auf dem Ostwestfalendamm wird am Freitagmorgen repariert. Wie berichtet, wird dazu der linke Fahrstreifen in Höhe der Radaranlage in Richtung stadtauswärts gesperrt.