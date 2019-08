Der Hof Obermeyer an der Bechterdisser Straße in Oldentrup: Auch nach dem Erwerb durch die BBVG bleiben alle Miet- und Pachtverhältnisse für Felder und Grünland, Wohnungen und Stellplätze weiterhin bestehen. Foto: Michael Diekmann

Von Burgit Hörttrich

Bielefeld (WB). Die BBVG, Tochtergesellschaft der Stadt, hat »auf dem Land« investiert – bereits zum zweiten Mal. Nach dem Erwerb des Hofes Osthus in Senne kam im vergangenen Jahr auch der Hof Obermeyer an der Bechterdisser Straße in das Eigentum der BBVG.