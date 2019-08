Die Fakultät für Mathematik der Universität Bielefeld macht dies von diesem Montag an mit vier Rätselaufgaben möglich. Mit der Aktion »Bielefeld zählt weiter – knobeln & gewinnen« möchte die Fakultät in ihrem Jubiläumsjahr der Bielefelder Bevölkerung den Spaß an Mathematik näherbringen und geht mit Unterstützung von Mobiel erneut in eine Knobelrunde.

Die Fakultät für Mathematik, die als Gründungsfakultät der Universität ebenfalls in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag feiert, knüpft mit dieser Aktion an die Rätsel aus dem Jahr der Mathematik 2008 an. Damals fand unter dem Motto »Mathematik – alles, was zählt« in den Bielefelder Stadtbahnen die Rätselaktion »Bielefeld zählt – knobeln & gewinnen« statt. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger hatten sich damals beteiligt.

Die Fakultät hat diesmal vier Rätselaufgaben aus verschiedenen Bereichen der Mathematik ausgewählt: aus der Geometrie, der Logik, der angewandten Mathematik und es gibt eine Rechenaufgabe. Die vier Rätsel sind auf insgesamt 80 Plakatflächen in allen Stadtbahnlinien zu finden – dafür sorgt der Kooperationspartner Mobiel. »Die Rätsel bestehen aus Teilaufgaben«, erklärt Dr. Guido Elsner, Organisator der Aktion. »Alle sollen soweit knobeln wie sie können und auch die Lösungen der Teilaufgaben einreichen.«

Alle Bielefelder und auch Gäste können sich an der Rätselaktion beteiligen. Die gefundenen Lösungen können auf der Internetseite, per E-Mail (zaehlt@uni-bielefeld.de), bis zum 9. September eingesandt werden.