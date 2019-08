Bielefeld (dpa). Es ist ein trauriger Klassiker in der Sommerzeit: Vor dem Urlaub werden lästig gewordene Haustiere einfach ausgesetzt. Die Lage hat sich für die Tierheime in Nordrhein-Westfalen allerdings bei den Hunden entspannt. Bei Katzen steigen die Zahlen dagegen an, wie das Tierheim in Bielefeld berichtet.