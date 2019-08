Bielefeld (WB/hz). Beim Zusammenstoß zweier Autos sind am Dienstagvormittag in der Bielefelder Innenstadt zwei Frauen verletzt worden. Polizeiangaben zufolge soll eine Opelfahrerin (73) einer 54-Jährigen am Steuer eines Mini die Vorfahrt genommen haben. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.