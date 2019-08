Von Hendrik Uffmann

Bielefeld-Sieker (WB). Mit einem Jahr Verzögerung läuft nun die Umgestaltung des Wendeplatzes an der Neuen Straße vor der Osningschule. Bis zum Ende der Sommerferien sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, durch die die Verkehrssituation an der Grundschule sicherer werden soll.

Insgesamt 140.000 Euro investiert die Stadt in die Baumaßnahme. Hintergrund ist, dass es an der Osningschule vor allem morgens immer wieder zu brenzligen Momenten gekommen war, wenn Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen.

Denn die einzige direkte Zufahrt zu der Grundschule führt über die Neue Straße, die als Sackgasse in dem Wendeplatz vor dem Schulgelände endet. Quer über diesen asphaltierten Bereich führt jedoch auch der Geh- und Radweg, der vorbei an der Schule vom Lipper Hellweg zum Windmühlenweg führt und den viele Schüler benutzen.

Dieser Weg war bislang baulich nicht von dem Straßenbereich getrennt. Kinder, die zu Fuß oder mit dem Rad zur Osningschule kamen, mussten zwischen Autos hindurch laufen, mit denen andere Kinder gebracht wurden. Dabei haben laut dem Amt für Verkehr manche Eltern auch in zweiter und dritter Reihe gehalten, so dass sich die Kinder ihren Weg durch die ein- und ausfahrenden Autos bahnen mussten.

Absolutes Halteverbot bringt keinen Erfolg

Um die Situation zu entschärfen, waren bereits ein absolutes Halteverbot in dem Wendehammer ausgewiesen und Fußwege als Pinsellösung markiert worden – jedoch ohne Erfolg. Autofahrer missachteten diese Regelung regelmäßig, manche betrachteten die markierten Bereiche sogar als offizielle Parkfläche.

Auch die Anfang November 2017 eingerichteten Elternhaltestellen an der Osningstraße wurden nicht so angenommen, als dass die Gefahr in dem Wendeplatz reduziert worden wäre. So hatte es noch 2017 vier Ortstermine gegeben mit Vertretern der Osningschule, der Polizei, des Schul- und Verkehrsamtes, des Immobilienservicebetriebs sowie des zuständigen Bezirksamtes Heepen.

Schließlich hatte es den Beschluss zu den Umbauarbeiten gegeben, die eigentlich schon im vergangenen Jahr während der Sommerferien hätten stattfinden sollen. Im Mai 2018 waren die Baumaßnahmen dann jedoch zurückgestellt worden, da anderen Bauarbeiten eine höhere Priorität eingeräumt worden war – Eltern und Mitglieder der Bezirksvertretung Stieghorst hatten darauf mit Unverständnis und Ärger reagiert.

Geh- und Radweg verläuft quer über den Wendeplatz

Nun aber wird gebaut. Kernstück des Umbaus ist, dass der Geh- und Radweg, der quer über den Wendeplatz verläuft, erhöht und mit einem Pflaster auch optisch von dem Straßenasphalt abgehoben wird, erläutert Constantin Vollmer vom städtischen Amt für Verkehr. »Der Betreich wird um sechs Zentimeter angehoben.« Dies soll auch dazu führen, dass Autos langsamer in den Wendeplatz einfahren.

Außerdem wird ein Gehweg mit einem Hochbord auf der einen Seite des Platzes angelegt, so dass die Schüler, die aus Richtung Lipper Hellweg kommen, zum Schuleingang kommen, ohne den von Autos befahrenen Bereich überqueren zu müssen. Darüber hinaus werden der Geh- und Radweg vom Windmühlenweg bis zum neu gestalteten Wendeplatz, dessen Oberfläche brüchig und holprig ist, neu asphaltiert und neue Laternen aufgestellt.

Bis zum Ende der Sommerferien am 27. August sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Constantin Vollmer ist zuversichtlich, dass dies gelingt. »Bislang liegen wir im Zeit- und auch im Kostenrahmen.«

Kommentar von Hendrik Uffmann

Endlich! Das werden wohl die meisten im Kollegium und in der Elternschaft der Osningschule sagen. Endlich wird etwas getan gegen die brenzlige Verkehrssituation vor der Schule, wo sich die Kinder, die zu Fuß zur Schule kommen, ihren Weg zwischen den Autos bahnen mussten, mit denen ihre Mitschüler gebracht werden.

Ob es sein musste, dass die Bauarbeiten ein Jahr später stattfinden und andere Baustellen Vorrang hatten, diese Frage müssen sich die Planer gefallen lassen. Denn einig, dass etwas passieren muss, waren sich nach mehreren Ortsterminen eigentlich alle Beteiligten.

Dass der Wendeplatz überhaupt umgebaut werden muss, dazu haben allerdings auch einige der Eltern ihren Teil beigetragen. Kindern kann und sollte durchaus zugetraut werden, den Schulweg zu Fuß zurückzulegen.

Und selbst wenn Eltern Bedenken haben, dass dies zu gefährlich ist und sie ihre Kinder in jedem Fall mit dem Auto bringen wollen, so können sie zumindest die Elterntaxi-Haltestellen nutzen, anstatt die Kinder am besten direkt vor die Eingangstür zu chauffieren. Vielleicht wären die Bauarbeiten dann überflüssig gewesen.