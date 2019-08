Die A2 ist in Fahrtrichtung Hannover derzeit voll gesperrt. Foto: Christian Müller

Bielefeld (WB/cm). Auf der Autobahn 2 ist es am Freitagmittag gegen 13.20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 64-Jähriger Lkw-Fahrer aus Detmold kam dabei ums Leben. Vor der Anschlussstelle Ostwestfalen-Lippe ist die A2 in Fahrtrichtung Hannover bis etwa 18 Uhr voll gesperrt. Alle Umleitungsstrecken sind völlig überlastet. Auf der A 2 und drum herum herrscht Verkehrschaos.

Foto: Christian Müller

Nach den derzeitigen Erkenntnissen hatte ein Lkw im Bereich der Unfallstelle wegen einer Panne angehalten. Ein technischer Defekt hatte eine automatische Bremsung des Gespanns ausgelöst. Ein anderer Lkw-Fahrer wich wegen des Pannen-Lkw vom rechten Fahrstreifen auf den mittleren Fahrstreifen aus.

Ein folgender Lkw fuhr daraufhin nahezu ungebremst auf das Fahrzeug auf. Das Führerhaus wurde massiv eingedrückt, der 64-jährige Fahrer darin eingeklemmt. Die Rettungskräfte führten noch an der Unfallstelle Reanimationsmaßnahmen beim 64-Jährigen aus Detmold durch. Der Mann verstarb jedoch noch an der Unfallstelle.

Feuerwehr und Polizei sind mit einem größeren Aufgebot im Einsatz. Aus den Fahrzeugen liefen Betriebsmittel aus, auch Rettungshubschrauber Christoph 13 landete mit einem Notarzt an Bord vor Ort.

Die Sperrung der A2 in Richtung Hannover wird voraussichtlich noch bis in den Abend andauern. Es hat sich mittlerweile ein langer Stau vor der Unfallstelle gebildet. Gegen 15 Uhr rückten Abschleppwagen an, um die Fahrspuren frei zu räumen. Ab der Anschlussstelle Bielefeld Ost wird der Verkehr abgeleitet. Die Auffahrt Bielefeld Ost ist aktuell gesperrt. Alle Umleitungsstrecken wie die B66 oder der Ostring sind völlig überlastet.