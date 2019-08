Von Hendrik Uffmann

Phytotherapie nennt sich der besondere Betreich der Naturheilkunde, auf den sich die angehende Heilpraktikerin spezialisiert hat. Seit fünf Jahren leitet sie den Laden, den ihr Vater Heinrich Scheller 1981 gegründet hat. »Erster Sitz war an der Metzer Straße in der östlichen Innenstadt«, sagt die 42-Jährige. Fünf Jahre später kam der Umzug an den Bolbrinkersweg in Gadderbaum, wo der Kräuterladen seit dem beheimatet ist.

Kunden auch im Ausland

Die Einrichtung des Ladens hat Dagmar Schulz vor zwei Jahren mit Liebe zum Detail neu gestaltet. Foto: Hendrik Uffmann

Bekannt ist das besondere Geschäft jedoch weit über Bielefelds Grenzen hinaus. »Wir haben deutschlandweit Kunden, aber auch in Österreich und der Schweiz«, erzählt Dagmar Schulz. Beziehen kann die Kräuter jedoch nur, wer zuvor mindestens einmal in dem Geschäft in Gadderbaum war und mit der Inhaberin selbst gesprochen hat. Denn zunächst gebe es immer eine ausführliche und persönliche Beratung, betont Schulz.

Bei den Kräutern handele es sich immerhin um frei verkäufliche Arzneimittel, »und es gibt eine große Nähe zur Schulmedizin«, erklärt die 42-Jährige. Denn die Verwendung von Kräutern, um Beschwerden zu lindern, sei der Ursprung der Medizin. Und in vielen Pflanzen gebe es Wirkstoffe, die auch die Pharmaindustrie nutze und sie auf synthetische Weise herstelle. Der Wirkstoff Diclofenac etwa, Bestandteil von Schmerzmitteln, komme auch in der Teufelskralle vor.

130 verschiedene Kräuter

Die Bandbreite an Beschwerden, mit denen die Kunden zu ihr kommen, sei groß. Häufig sind es Margen-Darm-Probleme von Reflux bis zur Gastritis, Husten, Schnupfen und Heiserkeit, aber auch chronische Erkrankungen wie Neurodermitis, Arthrose oder Diabetes. Dagmar Schulz: »Auch bei diesen kann man mit Kräutern unglaublich viel machen.«

Je nach Beschwerden stelle sie für jeden Kunden die Kräuter individuell zusammen. 130 verschiedene Einzelkräuter, vorwiegend heimische Arten, die wiederum teils mehrere hundert Wirkstoffe enthalten, und diverse Mischungen hat sie dafür zur Verfügung. In den meisten Fällen wird daraus dann ein Tee aufgebrüht. Dabei stelle sie die Kräuter so zusammen, dass sich die gewünschten Wirkstoffe ergänzen können – gefordert sei dabei auch pharmazeutisches Wissen

Begleitung der Schulmedizin

Die Kräuterheilkunde sei bestens geeignet, um eine schulmedizinische Behandlung zu unterstützen und zu begleiten, sagt Dagmar Schulz. Deshalb komme es immer häufiger vor, dass Ärzte ihre Patienten zu ihrem Kräuterladen schickten – und mit den Medizinern gebe es häufig eine Absprache und Zusammenarbeit bei der Behandlung. So seien Medikamentenpläne und die Ergebnisse von Blutuntersuchungen für sie wichtige Hilfsmittel, um die richtige Kräuterauswahl treffen zu können.

Stets seien ihr aber auch die Grenzen der Phytotherapie bewusst. Dagmar Schulz: »Ich verweise meine Kunden an einen Arzt, wenn es notwendig ist.«

Den große Reiz an ihrer Arbeit mache aus, dass viele Menschen »unglaublich dankbar« seien, wenn etwas eigens für sie zusammengestellt werde, das ihnen helfe. »Diese Form des Heilens ist sehr erfüllend«, sagt Dagmar Schulz. Und die Ursprünglichkeit der Materialien, mit den sie arbeite, komme hinzu. »Ich liebe den Werkstoff Kraut.«