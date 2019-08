Ein Hondafahrer bog nach ersten Erkenntnissen von der Niederfeldstraße in den fließenden Verkehr auf der Engerschen Straße ein und kollidierte dabei seitlich mit einem Audi TT. Der Audi wurde in den Gegenverkehr geschleudert, wo er mit einem Ford Fiesta zusammenstieß. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, Personen kamen nach Aussage der Polizei-Leitstelle nicht zu Schaden. An der Unfallstelle kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, die Engersche Straße ist teilweise gesperrt worden.