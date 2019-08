Bielefeld (WB). Beim Überholen kam es zum schweren Unfall: Ein Motorradfahrer kollidierte am Samstag gegen 17 Uhr bei seinem Überholvorgang mit einem entgegenkommenden Audi. Beim Aufprall wurde der Motorradfahrer in den Straßengraben geworfen und verletzte sich schwer, der Pkw-Fahrer (51) blieb unverletzt.

Foto: Christian Müller

Der 56-jährige Motorradfahrer aus Oerlinghausen befuhr die Lämershagener Straße in Fahrtrichtung Sennestadt. In einer leichten Rechtskurve scherte er nach links aus, um eine vor ihm fahrende Fahrzeugkolonne bei erlaubten 60 km/h zu Überholen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Audi, der von einem 51-jährigen Oerlinghauser gesteuert wurde. Das Motorrad krachte in die linke Front des Audi und kam im Straßengraben zum Liegen. Der Motorradfahrer wurde etwa 15 Meter in den Graben geschleudert.

Bei dem Zusammenstoß wurde der 56-jährige schwer verletzt und erlitt eine Beinfraktur. Ein Notarzt wurde mit dem Rettungshubschrauber Christoph 13 eingeflogen und leistete medizinische Versorgung. Der Oerlinghauser wurde anschließend ins Gilead 1 gebracht. Der Audifahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Für die Zeit der Bergungsarbeiten wurde der Verkehr wechselseitig über eine Anliegerstraße geleitet.