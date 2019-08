Von Marie Schumacher

Bielefelds Geschichte als »Leinenstadt« greifen die Unternehmenspartner nicht nur im Namen, sondern auch im Logo ihrer Kaffeemarke in Form des Leineweber-Kopfes auf. Sahin (33) und Özdemir (35) verbindet die Leidenschaft für ihre Heimatstadt Bielefeld und für Kaffee; sie kennen sich schon seit ihrer Kindheit. Zwar besitzen beide bereits Erfahrung in der Dienstleistungsbranche, die Entwicklung eines Bohnenkaffees ist aber auch für sie etwas ganz Neues.

Den optimalen Grad der Röstung der Bohnen und die perfekte Mischung aus verschiedensten Additiven zu finden, sei ein langer und komplizierter Prozess gewesen. »Über zwei Monate hat das gedauert«, sagt Sahin. Gemeinsam mit einem Team aus zwei Spezialisten und 13 Kaffeeliebhabern feilten die Gründer an der optimalen Zusammensetzung. »Herausgekommen ist ein Kaffee, der nicht zu mild und nicht zu stark ist, aber trotzdem einen besonderen Geschmack hat.«

Bohnen aus Brasilien und Äthiopien

Die Produktion findet in Ostwestfalen-Lippe statt. »In einer Rösterei unseres Vertrauens«, erklärt Özdemir. Die Bohnen beziehen sie aus Brasilien und Äthiopien und verarbeiten diese in kleinen Mengen nach einer händischen Qualitätsprüfung. »Viele Arbeitsschritte geschehen hier noch manuell. Wie lange die Bohnen rösten, entscheidet ein Spezialist nach Gefühl und Erfahrung«, fügt der 35-Jährige hinzu.

Die Unternehmer haben viel vor: Mitte August planen sie parallel die Eröffnung eines Kaffeehauses im Untergeschoss des Loom. Auch im Konzept des Geschäfts stecke viel Handarbeit: »Die Theke ist ein Unikat, die habe ich selbst gebaut«, erklärt Özdemir. Das Design im industriellen Stil ist modern und offen, es gibt einen Tresen und einen Lounge-Bereich aus hellen Naturholzbalken, dazu schlichte Sitzmöbel. Auch vor dem Café, in der Halle des Loom, wird es weitere Sitzplätze geben. Zusätzlich zum »Leineweber Kaffee« soll eine Auswahl an Kuchen und Backwaren angeboten werden.

»Unser Kaffee soll ein Aushängeschild von Bielefeld werden«

»Drei ausgebildete Barista, ein Kellner und drei Aushilfen kümmern sich dann um die Wünsche der Kunden«, erzählt Sahin. Geplant sind außerdem der Vertrieb des Kaffees in einem Online-Shop und in Partnerschaft mit Einzelhandelsgeschäften. Auch könnten sie sich vorstellen, die Bohnen in Zukunft in einer eigenen Rösterei zu verarbeiten. Der 33-Jährige wünsch sich: »Unser Kaffee soll ein fester Bestandteil und Aushängeschild von Bielefeld werden.«

Kaffeeröstung hat in Bielefeld Tradition. »Königs Kaffee« in der Altstadt bietet seit vielen Jahrzehnten Arabica Kaffees aus eigener Röstung an. Die Kaffeewelt Eisbrenner in Altenhagen ist ebenfalls eine inhabergeführte Kaffeerösterei. Dort wird seit einigen Jahren ein Bielefeld-Kaffee aus Direkt-Importen aus Bielefelds nicaraguanischer Partnerstadt Esteli produziert.