Von Hendrik Uffmann

»In den Sommerferien profitieren davon zunächst 13 Kinder in Bielefeld«, sagt Sozialdezernent Ingo Nürnberger bei einem Besuch der Freienspiele am Halhof in Heepen. Angemeldet haben die Eltern sie zu den regulären Ferienspiel-Angeboten. Geprüft wurde dann, wie viel Hilfe die Mädchen und Jungen jeweils benötigen, um daran teilzunehmen. Entsprechend wird ihnen dann ein Assistent zur Seite gestellt, für den die Stadt die Kosten übernimmt.

Dabei sei der Hilfebedarf ganz unterschiedlich, erläutert Thomas Helmke, der im städtischen Jugendamt für die Jugendhilfeplanung zuständig ist. »Am Halhof sind zwei Kinder mit einer Behinderung, für die es einen Assistenten gibt. Am Ramsbrockhof gibt es ein Kind, bei dem die Behinderung so schwer ist, dass es allein einen Assistenten braucht.« Und bei den Ferienspielen in Stieghorst wiederum sind einige Kinder mit nur einem leichteren Handicap dabei, so dass es ausgereicht habe, dort mehr Betreuerstunden zu finanzieren.

Spielzeug für blindes Mädchen angeschafft

Wie gut die Inklusion bei den Ferienspielen schon jetzt funktioniere, schildert Birgit Lufen, Bereichsleiterin für Inklusion bei der Jugendorganisation »Die Falken«, die Ausrichter der Ferienspiele am Hof Ramsbrock und am Halhof sind, an dem Beispiel des blinden Mädchens. »Es hat sogar beim Bogenschießen mitgemacht.« Außerdem habe sich der familienunterstützende Dienst der Falken vorher in ihrer Familien umgesehen und geschaut, welches Spielzeug es zuhause hat. Birgit Lufen: »Das haben wir dann zum Teil auch angeschafft, so dass das Mädchen zusammen mit den anderen Kindern spielen kann.«

Wie gut die gemeinsame Zeit den Kindern tue, zeige sich auch bei dem schwerbehinderten Jungen bei den Ferienspielen am Ramsbrockhof, sagt Birgit Lufen: »Die Eltern berichten, dass er viel entspannter nach Hause kommt. Und sie erzählen, dass sich auch seine Sprachfähigkeiten in nur einer Woche deutlich verbessert haben.«

13 Kinder sollen erst ein Anfang sein

Viele Eltern könnten sich ohne, dass die Stadt die Assistenten finanziert, eine Teilnahme ihrer behinderten Kinder an den Ferienspielen nicht leisten, sagt Birgit Lufen. Dass in diesen Sommerferien zunächst 13 Kinder von den inklusiven Ferienspielen profitieren können, sei deshalb ein Anfang, betont Ingo Nürnberger.

»Wir wissen natürlich, dass der Bedarf größer ist. Uns war es aber wichtig, überhaupt in das Thema einzusteigen.« In den Herbstferien sollen deshalb weitere Assistenzen finanziert werden, im kommenden Jahr werde das Budget auf 30.000 Euro aufgestockt. »Unser Ziel ist es, das Angebot weiter auszubauen«, so der Sozialdezernent.

Denn die Gemeinsamkeit von Kindern mit und ohne Behinderung solle möglichst ohne Einschränkungen gelten. Nürnberger: »Wir bringen die Kinder in der Schule verstärkt zusammen. Deshalb wollen wir sie auch in den Ferien nicht trennen.«