Bielefeld (WB). Mysteriöser Unfall in Schildesche. Wie die Polizei berichtet, ist ein Autofahrer in der Nacht zu Dienstag gegen einen Ampelmast gefahren. Nachdem er zunächst aus dem beschädigten Auto verschwand, tauchte er wenig später wieder auf und gab an, zum Unfallzeitpunkt Beifahrer gewesen zu sein. In dem Pkw fanden Polizisten ein Tütchen mit Marihuana.