Am frühen Dienstagmorgen geriet in der Fritz-Reuter-Straße ein Pkw in Brand.

Bielefeld (WB). Die Serie von Brandstiftungen in der Bielefelder Innenstadt hält offenbar an: Am Dienstagmorgen ereigneten sich zwei weitere Brände. Die Polizei sucht nun zwei Männer die an einem der Tatorte gesichtet wurden.