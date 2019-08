Concarneau/Senne (WB). Wer Sennes Partnerstadt Concarneau in der Literatur sucht, wird schnell fündig und kommt an dem Namen Jean-Luc Bannalec nicht vorbei. Die Krimis, die unter diesem Pseudonym veröffentlicht wurden, sind mit viel landschaftlichem und kulinarischem Lokalkolorit gespickt und haben die Touristenzahlen in der Region sprunghaft ansteigen lassen.

Die Jubiläumsfahrt ist für Fans wie Eberhard David, Ekhard Neumann und Jessica Volke deshalb auch eine gute Gelegenheit, auf den Spuren des Bannalec-Helden Commissaire George Dupin zu wandeln.

Martina Brisenick ist zwar Neueinsteigerin in Sachen Concarneau-Krimis, hat sich jedoch gleich eine Ausgabe in französischer Sprache besorgt, weil es ihr dort so gut gefällt. Erste Anlaufstelle für sie und die anderen Fans ist das Café L’Amiral, das in jedem der mittlerweile acht Bannalec-Krimis eine Rolle spielt und im aktuellen Band »Bretonisches Vermächtnis« sogar zum Dreh- und Angelpunkt wird.

Vor Ort dabei Über die Feier zum 50-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Senne und Concarneau berichtet WB-Redakteurin Kerstin Sewöster aus Frankreich.

Ekhard Neumann hat sich in der Librairie um die Ecke den aktuellen Krimi gekauft und in guter Georges-Dupin-Gewohnheit bei einem Kaffee im L’Amiral mit der Lektüre begonnen. Mit Ehefrau Ilona und Kindern war er zum erstenmal vor 21 Jahren in der französischen Partnerstadt. »Es hat sich viel verändert, es ist viel touristischer geworden«, zieht er eine erste Bilanz. Zum Krimi hat er vor allem deshalb gegriffen, weil er sich einstimmen wollte auf Land und Leute.

Eberhard David dagegen ist ein großer Fan und würde am liebsten alle von Bannalec empfohlenen kulinarischen Hotspots aufsuchen. »Eigentlich sind die Bücher weniger Krimi als Reiseberichte mit Handlung«, meint David, der alle acht Romane gelesen hat. Krimigeschichte wurde jedoch lange vor Commissaire Dupin in Concarneau geschrieben.

Kein geringerer als George Simenon hat seinen weltberühmten Jules Maigret gleich zwei Mal in der bretonischen Hafenstadt ermitteln lassen. »Es schien, als betrachte er entzückt das Panorama des kleinen Hafens, die Pointe du Cabélou, links mit ihrem Tannenwald und den Felsvorsprüngen, den knallroten Bojen zur Markierung der Fahrrinne bis zu den Glénan-Inseln, die unsichtbar waren in all dem Grau.«

Das Zitat stammt aus dem Krimi Le chien jaune, Maigret und der gelbe Hund, erschienen 1931. Le chien jaune, so titelt auch das Krimi-Festival, das jährlich stattfindet und in diesem Juli zum 25. Mal Krimi-Leser aus ganz Frankreich in die Bretagne gelockt hat. Simenon hat mit »Die bösen Schwestern von Concarneau« einen zweiten Krimi in der Hafenstadt angesiedelt und somit schon in den 1930er Jahren den Grundstein dafür gelegt, dass Concarneau die Stadt des Festivals du polar, die Stadt des Thriller-Festivals, werden konnte.