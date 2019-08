Diese E-Roller standen am Dienstagmorgen an der Straße Am Brodhagen. Foto: Jan Gruhn

Bielefeld (WB/jmg). Die E-Roller sind in Bielefeld angekommen. Seit Mittwochmorgen sind die Trendfahrzeuge nach Angaben der Betreiberfirma Tier Mobility im Stadtgebiet unterwegs.

400 der E-Scooter oder E-Roller genannten Gefährte wurden jetzt über Bielefeld verteilt. »Die Flotte wird dann schrittweise in Absprache mit der Stadt aufgestockt«, teilte die Firma Tier am Mittwoch mit. »Zu finden sind die E-Roller insbesondere an zentralen Verkehrsknotenpunkten und belebten Bereichen der Stadt.« Nach Angaben des Betreibers wurde zudem eine Kooperation mit den Verkehrsunternehmen Mobiel, einer Tochter der Bielefelder Stadtwerke, geschlossen. Ziel sei es, den Nahverkehr mit der Nutzung der Scooter zu verknüpfen.

Volkan Uludasdemir, City Manager von Tier Mobility in Bielefeld sagt: »Autos gehören nicht in die Innenstadt.« Mit den Scootern werde den Menschen das beste Argument, den Wagen in der Garage zu lassen.

Wer die Roller nutzen will, der muss sich vorher eine entsprechende App runterladen. Jede Fahrminute kostet 15 Cent. Gezahlt wird wer Paypal oder Kreditkarte, heißt es in der Mitteilung.