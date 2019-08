An diesen Stangen wird ab Samstag im »Palladium« getanzt. Foto: Arndt Wienböker

Bielefeld (wie). »Palladium – die einzige Tabledance-Bar im Herzen von Bielefeld!« Mit diesem Slogan wirbt der neue Club an der Feilenstraße, der an diesem Samstag, 17. August, Eröffnung feiert.

»Wir wollen etwas Neues in Bielefeld anbieten«, sagt der Geschäftsführer, der namentlich nicht genannt werden möchte. Zielgruppe seien vor allem Junggesellenabschiede, spontane Männerabende oder Weihnachts-, Geburtstags- und Firmenfeiern. Auch weibliche Gäste seien herzlich willkommen.

Gezeigt werden sollen erotische Tanz-Shows mit internationalen Tänzerinnen und Tänzern, die über Agenturen gebucht werden. Der Geschäftsführer, der einen ähnlichen Club in Osnabrück betreibt, ist vom Erfolg des Konzeptes überzeugt: »In einer so großen Stadt wie Bielefeld wird das laufen, zumal es so etwas hier noch nicht gibt.«

Täglich außer sonntags bis 5 Uhr geöffnet

Das Palladium bietet auf einer Gesamtfläche von 420 Quadratmetern Sitzplätze für etwa 80 Gäste. Für die Tabledance und Pole-Dance (Akrobatik an der Stange)-Darbietungen stehen zwei Tanzflächen zur Verfügung. Der Geschäftsführer betont, dass der Club keine Striptease-Bar sei. »Oben ohne« sei aber erlaubt: »Bei uns wird an der Stange getanzt, Anfassen ist aber verboten!«

Das Palladium an der Feilenstraße 31 soll auch Nachtschwärmer anziehen. »Wir haben täglich außer sonntags bis 5 Uhr geöffnet.« Zur Neueröffnung am Samstag (21 Uhr) rechnet der Geschäftsführer mit einem vollen Haus.

Die Genehmigung durch das Ordnungsamt der Stadt Bielefeld liegt vor, in der vergangenen Woche fand eine Begehung statt. »Neben der Gaststätten-Konzession bedarf es für die Schaustellung von Personen noch einer gesonderten Genehmigung. Beides ist für das Palladium erteilt worden«, erklärt Björn Palma, beim Ordnungsamt zuständig für das Gewerberecht.