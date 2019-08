Bielefeld (WB/mp). Nach der Freistellung eines Erziehers , der an einer Kindertagesstätte des Bielefelder Südens in einen Fall sexuellen Missbrauchs verwickelt sein soll, hat der Evangelische Kirchenkreis Gütersloh als Träger der Einrichtung am Dienstagabend die Eltern aller Kinder über die Situation informiert.