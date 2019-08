Bielefeld (WB/cm). Zwei 22-jährige aus Dissen (Landkreis Osnabrück) sind am Donnerstagvormittag mit einem BMW am Übergang von der A33 auf den Ostwestfalendamm in eine Betonwand gekracht. Ihr Fahrzeug drehte sich um die eigene Achse und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Beide wurden verletzt in ein Krankenhaus gefahren.