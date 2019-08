Von Heinz Stelte

Carsharing

Carsharing gibt es seit 1997 in der Stadt. In dem Jahr gründeten zwölf Privatpersonen die »Citymobil Carsharing GmbH«, man startete mit drei Fahrzeugen und 40 Kunden. 2001 schloss man sich dem Unternehmen »Cambio« an. Derzeit sind 113 Fahrzeuge an 42 Orten in Bielefeld stationiert, man zählt 4500 Kunden. In Bielefeld wird das »stationsbasierte Modell« praktiziert.

Ein sogenanntes »Free Floating« wie man es von Fahrrädern oder E-Scootern kennt, also die Abgabe an beliebigen Orten, soll es nach Auskunft von Andreas Schwan, Geschäftsführer von »Citymobil Carsharing«, möglichst nicht geben. »Das bringt nur noch weitere Autos in die Stadt, dadurch wird kein Fahrzeug ersetzt.« Dieses Modell passe nicht zur Grundphilosophie von »Citymobil Carsharing«, die Städte von Fahrzeugen zu entlasten. Schwan: »Wir kommen von der ökologischen Schiene, und dieses Modell ist ökologisch nicht sinnvoll.«

Auch wirtschaftlich nicht, wie eine aktuelle Studie ermittelt hat. Für stationsunabhängige Angebote brauche es eine Bevölkerungsdichte von mindestens 3000 Personen pro Quadratmeter, heißt es darin. Durch die Free-Floating-Fahrzeuge drängten noch mehr Fahrzeuge in die Innenstädte, verschärften die Verkehrsprobleme und sorgten für eine Verknappung der Parkplätze. Die Zulassungszahlen bei privaten Pkw seien, so die Studie, in keiner der Großstädte gesunken.

E-Roller

Seit Mai rollt die weiß-orangefarbene »Alma« durch Bielefeld, elektrisch betrieben. Mit 20 Zweirädern startete Mobiel, inzwischen sind 43 Modelle dieses Typs in der Stadt unterwegs. Radius: Mitte, Dornberg, Schildesche, Heepen, Stieghorst, Gadderbaum. Perspektivisch will Mobiel noch weitere E-Roller anschaffen. Nach den Problemen mit defekten Geräten ist seit dem 1. August wieder eine Kundenregistrierung möglich, Mobiel zählt derzeit 1316 (Stand Montag) Nutzer.

E-Scooter

Seit Mittwoch ist die Firma »Tier Mobility« mit 400 E-Scootern in Bielefeld vertreten, sie kooperiert mit den Verkehrsbetrieben Mobiel. An 114 Stellen in der Stadt stehen die elektrischen Zweiräder, eine Aufstockung ist möglich. Von den Bielefeldern wurden die neuen Roller gleich angenommen. »Der Starttag ist megagut gelaufen«, freut sich City-Manager Volkan Uludasdemir, »bereits um 18 Uhr waren fast alle Roller leergefahren.« Es habe Fahrten im »mittleren vierstelligen Bereich« gegeben.

Fahrräder

Das ist, zumindest wenn es praktikabel sein soll, noch Zukunftsmusik. Die Bahn-Tochter »Call-A-Bike« hat eine Handvoll Räder am Bahnhof stationiert, sie können nach der Leihe aber nicht an beliebigen Stellen wieder abgestellt werden. Die Leipziger Firma »Nextbike« hat eine Konzeptstudie für Bielefeld erstellt, möchte 500 bis 1000 Räder in die Stadt bringen. Ein zweiter Versuch, denn vor einigen Jahren hatte das Unternehmen schon einmal 60 bis 80 Räder in Bielefeld stationiert – die Resonanz war mau, die Räder verschwanden sang- und klanglos.

Der zweite Anlauf hingegen soll erfolgreicher werden: mit festen Stationen, einer App und auch flexiblen Abgabezonen. Auch Lastenräder oder Pedelecs (Elektroräder) kann sich die Firma vorstellen. Innerhalb von vier Monaten sei eine Umsetzung möglich, erklärt »Nextbike«.