In der Friedrich-Hagemann-Straße ist am Freitagmorgen Gefahrgut ausgetreten. Foto: Christian Müller

Bielefeld (WB/cm). In der Bielefelder Friedrich-Hagemann-Straße ist am Freitagmorgen Gefahrgut ausgetreten. Dabei wurde ein Mann verletzt.

Die Bielefelder Polizei, die Feuerwehr und der Katastrophenschutz NRW sind mit einem größeren Aufgebot vor Ort. Das Gefahrgut soll in der Nähe der Firma Hellmann ausgetreten sein.

Der Mann war mit dem Gefahrstoff in Berührung gekommen, musste dekontaminiert und von einem Rettungswagen in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde er stationär aufgenommen.

Bei Verladearbeiten hatte der Fahrer eines Gabelstaplers gemerkt, dass eine Palette mit Chemiesäcken eine Undichtigkeit aufwies. Der Fahrer kontrollierte die Ladung, tat dann allerdings genau das Falsche: Anstatt die Palette abzustellen, fegte er das pulverartige Natriumsulfid zusammen und atmete den Staub ein. Danach klagte er über Übelkeit, seine Kollegen alarmierten die Feuerwehr.

Die rückte mit zahlreichen Kräften zum Speditionsgelände an der Friedrich-Hagemann-Straße an. Der Gefahrstoff, der zur Rauchgasreinigung in der Müllverbrennung, in der Glasindustrie oder in der Tierenthaarung eingesetzt wird, wurde gebunden und der Sack verschlossen.

Die Kollegen des Mannes wurden ärztlich kontrolliert, mussten aber nicht weiter behandelt werden.