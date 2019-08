In der Friedrich-Hagemann-Straße ist am Freitagmorgen Gefahrgut ausgetreten. Foto: Christian Müller

Bielefeld (WB/cm). In der Bielefelder Friedrich-Hagemann-Straße ist am Freitagmorgen Gefahrgut ausgetreten.

Die Bielefelder Polizei, die Feuerwehr und der Katastrophenschutz NRW sind mit einem größeren Aufgebot vor Ort. Das Gefahrgut soll in der Nähe der Firma Hellmann ausgetreten sein.

Eine Person war mit dem Gefahrstoff in Berührung gekommen und musste dekontaminiert werden. Die verletzte Person wurde von einem Rettungswagen in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere Informationen folgen.