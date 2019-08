Von Uta Jostwerner

Bielefeld (WB). Das Leben in Stadt und Land sowie die Bildnisse seiner nächsten Freunde und Verwandten waren das Sujet des Bielefelder Expressionisten Ernst Sagewka. Am Donnerstag, 22. August, jährt sich sein Todestag zum 60. Mal.

»Zeit seines Lebens hat Ernst Sagewka die in der unverfälschten Natur gewonnenen Eindrücke in leuchtenden Farben, auf das Wesentliche abstrahiert, der Nachwelt vermittelt. Einerseits sind Pinselführung, Farbe, Licht und Schatten typisch für Sagewka, andererseits spricht aus ihnen die Schule Godewols«, verdeutlicht Rolf Sagewka.

Der Großneffe des Bielefelder Kunstmalers ist der einzige noch lebende Verwandte, der den Maler persönlich erlebt hat. Er hat ein Werkverzeichnis und eine Biografie zu Ernst Sagewka veröffentlicht und setzt sich dafür ein, das Andenken an den Bielefelder Expressionisten, der zusammen mit Peter August Böckstiegel, Erich Lossie, Heinz Lewerenz und Victor Tuxhorn der Künstlergruppe »Rote Erde« angehörte, lebendig zu halten.

Lehre bei einem Dornberger Kirchenmaler

Ernst Sagewka 1945 im Atelier. Sagewka war lange Zeit passionierter Pfeifenraucher. Ernst Sagewka 1945 im Atelier. Sagewka war lange Zeit passionierter Pfeifenraucher.

Originalwerke des Künstlers sind noch bis diesen Sonntag im Stenner-Forum zu sehen, beinhaltete die Sammlung Bunte doch einige Arbeiten des Malers, der am 10. Januar 1883 in Nikolaihorst in Masuren als dritter Sohn von Landwirten geboren wurde. Bereits 1892 siedelte die Familie der besseren Verdienstmöglichkeiten wegen nach Westfalen über und kam über Dornberg nach Bielefeld.

Von 1901 bis 1904 absolvierte Ernst Sagewka eine Lehre bei einem Dornberger Kirchenmaler und besuchte anschließend die Fachschule der Malerinnung. 1907 begann er ein Studium an der Handwerker- und Kunstgewerbeschule. Seine Lehrer waren Ludwig Godewols und Hans Perathoner. 1911 erlernte er die Technik der Freskenmalerei bei dem Historienmaler und Restaurator Joseph Langer in Breslau.

Der erste Weltkrieg setzte seiner beruflichen Laufbahn ein Ende – Sagewka kämpfte als Soldat in Polen und Frankreich, kam verletzt heim und ließ sich als selbstständiger Künstler in der Heidsiekstraße in nieder.

»Am 24. Dezember heiratete er die Lautenspielerin und freie Musiklehrerin Luise Maletzki, die Flöten- und Lautenunterricht gab und auch Orgel spielte. Sie sang bei Oratorien und machte auch Kirchenmusik. Mit ihrer ruhigen und einfühlsamen Art bestärkte sie den Künstler, aber sie war auch seine Kritikerin. Mit ihrem Verdienst durch ihren Musikunterricht steuerte sie maßgeblich zum Lebensunterhalt bei. In der schlechten Zeit verhalf dies Ernst Sagewka Arbeitsmaterialien zu erwerben.

Werke von den Nazis als entartet beschlagnahmt

Kastanienallee bei Höxter, 1921, aus der Sammlung Bunte. Kastanienallee bei Höxter, 1921, aus der Sammlung Bunte.

Zudem tauschte er immer wieder Bilder gegen Zeichen- und Malutensilien ein. Außerdem verstand sie es, in ihrem großen Bekannten- und Freundeskreis immer auf das Schaffen des Künstlers aufmerksam zu machen«, schreibt Rolf Sagewka in seiner Biografie über den Großonkel. Der Tod der Ehefrau am 24. Dezember 1950, der zugleich der 30. Hochzeitstag des Paares ist, trifft Ernst Sagewka daher besonders hart.

In den Jahren zwischen den Weltkriegen wurden seine Werke in Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen präsentiert. 1937 wurden einige seiner Werke von den Nazis als entartet beschlagnahmt. Darunter das Gemälde »An der Windwehe« und das Aquarell »Herbstwald«. »Bis heute sind die Werke nicht wieder aufgetaucht«, bedauert Rolf Sagewka.

Auch zerstörte ein Bombenangriff am 17. Januar 1945 das Haus des Künstlers. Vernichtet wurden dabei etwa 50 Gemälde, Aquarelle und Handzeichnungen, die Hausorgel, weitere Instrumente und Noten sowie die kostbare Bibliothek.

Der Wiederaufbau erfolgte in den Jahren 1947 bis 1948. Bereits am 20. November feierte Sagewka die Einweihung seines Ateliers.

1953 hatte Ernst Sagewka eine umfassende Einzelausstellung im Städtischen Kunsthaus Bielefeld. Der damalige Direktor Dr. Heinrich Becker führte anlässlich der Ausstellung aus: »Die Bildthemen Landschaften, Dorf- und Städtebilder fand er vorwiegend in seiner jetzigen Heimat und bei Reisen. Stillleben zeigen ihn von seiner besten Seite. Figurenbilder kommen in seinem Werk seltener vor.«

Im Alter von 77 Jahren starb Ernst Sagewka am 22. August 1959. Seine letzte Ruhe fand er auf dem Friedhof in Sieker.