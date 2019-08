Von Michael Schläger

»Wir brauchen einen Neuanfang in der Stadtpolitik«, meint Rüther. Dazu gehört für ihn auch, dass CDU und FDP gemeinsam auf Kandidatensuche gehen. Und er freut sich, dass Unterstützung auch von der neue formierten »Bielefelder Mitte« kommt.

Es wird immer wieder gesagt, CDU und FDP hätten sich bei der Kandidatensuche schon mehrere Absagen eingefangen.

Andreas Rüther: Ich weiß nicht, wer dieses Gerücht in die Welt gesetzt hat. Es hat definitiv keine Absagen gegeben.

Rüther leugnet nicht, dass die anhängige Klage von Landes-SPD und Grünen gegen die Abschaffung der Stichwahl die Suche beeinflusst. Aber Bielefeld sei keine unattraktive Stadt. Ein Bewerber oder eine Bewerberin werde zu einem »noch zu definierende Zeitpunkt« vorgestellt.

Damoklesschwert: rot-rot-grünes Bündnis

Allen Unkenrufen zum Trotz hat das Paprika-Bündnis aus SPD, Grünen und Bürgernähe/Piraten bisher gehalten. Worauf führen sie das zurück?

Rüther: Darauf, dass sich die anderen Parteien den Grünen untergeordnet haben. Das ist de facto so. Offensichtlich ist die SPD oder das dort handelnde Personal inzwischen zu schwach.

Stadtblick Bielefelds Parteispitzen im Gespräch. Folge 7: Andreas Rüther (CDU); bisher erschienen: Grüne, BiMi, FDP, SPD, AfD, BfB

Wie ein Damoklesschwert hänge über der Stadt, dass es nach der Wahl auch zu einem rot-rot-grünen Bündnis kommen könne. »Schon jetzt stimmt die Linke manchmal mit der Paprika.« Es sei wichtig, dass das bürgerliche Lager dagegen halte.

Die Kritik des Paprika-Bündnisses, die CDU habe sich wichtigen Entscheidungen verweigert, weist Rüther zurück. »Wir sind Opposition. Wir sind aber keine Fundamentalopposition. Wir sagen nicht einfach nein, sondern wir machen Alternativevorschläge.«

Das habe die Union getan, als es um die Baulandstrategie gegangen sei. »Unser Modell würde schneller zu einem Erfolg führen«, ist der CDU-Chef überzeugt. Und auch als über den Klimanotstand entschieden worden sei, habe das bürgerliche Lager Vorschläge gemacht, die konkrete Maßnahmen wie ein Schülerticket beinhalteten statt bloßer Lippenbekenntnisse.

Keine Kooperation mit der AfD

Der neue Rat werde ein anderer sein als der bisherige, spricht Rüther den zu erwartenden Einzug der AfD an. »Grundsätzlich sollten alle untereinander gesprächsbereit sein. Was für mich nicht in Frage kommt, wäre eine Zusammenarbeit mit der AfD oder der Linken.« Vor allem gegenüber der AfD fällt seine Abgrenzung deutlich aus: »Solange ich ein Wörtchen in der Bielefelder CDU mitzureden habe, wird es keine Kooperation geben.« Hetze, wie sie die AfD verbreite, habe in der Politik nichts verloren.

Woran muss in den Jahren bis 2025 gearbeitet werden?

Rüther: Im neuen Rat geht es um eine realistische Politik. Die Einleitung der Verkehrswende mit beschlossenen Halbierung des motorisierten Individualverkehrs halte ich für eine irreale Entscheidung. Die geplante Ausweitung des ÖPNV ist in diesem Umfang finanziell gar nicht darstellbar. Es wird auch immer vergessen, dass Bielefeld nun mal eine Pendlerstadt ist.

Es gebe auch deutliche Anzeichen dafür, dass es wirtschaftlich nicht mehr so gut laufen werde. »Beim Etat sollten wir uns dennoch nicht von der schwarzen Null verabschieden«, sagt Rüther, der auch Vorsitzender des Finanzausschusses ist. Investitionen sollten vor allem in den Schulbau erfolgen. »Dort besteht echter Bedarf.« Und noch etwas wünscht sich Rüther: »Kürzere Planungswege.«

Inzwischen sieht sich die Politik auch neuen Phänomen wie der »Fridays for Future«-Bewegung ausgesetzt. Das Engagement begrüßt der Parteichef ausdrücklich und sieht darin auch eine Chance. »Ich kann die jungen Leute nur ermutigen, sich in den Parteien zu engagieren und mitzumachen. Wir brauchen engagierte Leute.«