Dieses Gartenhaus in Schildesche ist in der Nacht zu Samstag komplett abgebrannt. Foto: Christian Müller

Bielefeld (cm). Nächster Fall der Serie von Brandstiftungen in Bielefeld? In Schildesche ist am frühen Samstagmorgen ein Gartenhaus abgebrannt. Verletzt wurde dabei niemand, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In der Leitstelle der Feuerwehr ging um 3.20 Uhr der Notruf ein. Gemeldet wurde ein Brand in einem Garten an der Deciusstraße, Ecke Apfelstraße. Bei Eintreffen der Löschkräfte schlugen die Flammen bereits mehrere Meter in die Höhe und entzündeten umliegendes Grün. Mit zwei C-Rohren wurde das in Vollbrand stehende Gartenhaus unter Atemschutz abgelöscht. Ein Übergreifen der Flammen auf eine angrenzende Garage wurde im letzten Moment verhindert.

Kein Strom – Eigentümer schließt Selbstentzündung aus

Wie der 58-jährige Eigentümer des Grundstückes mitteilte, waren Gartengeräte in dem Holzschuppen gelagert. Eine Selbstentzündung und technischen Defekt schloss er aus, da das Häuschen über keinen Stromanschluss verfüge. Im Einsatz waren 32 Brandbekämpfer der Wachen Haupt und West und der Löschabteilungen Schildesche und West. Den entstandenen Sachschaden konnten weder Feuerwehr noch Polizei beziffern.

Kripo ermittelt in alle Richtungen

Parallelen bestehen mit der Brandserie in Bielefeld , bei der es vermehrt in Bereichen brennt, die von Straßen und außen schlecht einsehbar sind. Wie eine Sprecherin der Polizei vor Ort bestätigte, wird in alle Richtungen ermittelt. Die Kriminalpolizei begann mit der Brandschau ihre Ermittlungen. Mit mehreren Funkstreifenwagen wurde in der Nacht die Umgebung abgesucht.