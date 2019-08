Sie werden sämtliche Bilder in der nächsten Ausgabe des Magazins »Meine Familie« gestalten. Die Teilnehmer bekommen die Fotos, die normalerweise zu den Artikeln im Magazin stehen, als Vorlage und zeichnen sie mit Buntstiften nach. So entsteht ein ganz besonderes Magazin.

Mit Bild der Familie bewerben

Kinder und Jugendliche, die mitmachen möchten, können sich mit einem gemalten Bild ihrer Familie bewerben. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt, das Bild muss nur vom Kind selbst gezeichnet sein.

Jury sucht Teilnehmer aus

Eine Jury sucht die Teilnehmer aus, die am Donnerstag, 12. September 2019, in der Zeit von 16 bis etwa 19 Uhr im WESTFALEN-BLATT-Verlagsgebäude in Bielefeld die Bilder für das Magazin gestalten. Die selbst gezeichneten Bilder können im Magazin »Meine Familie« bewundert werden, das am 5. Oktober 2019 erscheint. Außerdem wird eines der Familien-Bewerbungsbilder den Titel des Magazins zieren.

Und so funktioniert’s:

- Kinder und Jugendliche von acht bis 14 Jahren bewerben sich mit einem selbst gezeichneten Bild; wichtig: Altersangabe, Anschrift und Telefonnummer- Das Bild kann per Post oder E-Mail gesendet oder auf der Homepage hochgeladen werden:WESTFALEN-BLATTStichwort: BilderredaktionSudbrackstraße 14 - 18 33611 BielefeldE-Mail: bilderredaktion@westfalen-blatt.deHomepage: www.westfalen-blatt.de/Bilderredaktion- Einsendeschluss ist Freitag, 30. August 2019- Eine Jury wählt die Teilnehmer aus; diese werden Anfang September informiert und müssen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten kommen.- Die Malaktion läuft am Donnerstag, 12. September 2019, von 16 bis etwa 19 Uhr, beim WESTFALEN-BLATT, Sudbrackstraße 14-18, 33611 Bielefeld. Das Mitmachen lohnt sich: Unter allen Einsendungen werden 20 Kinogutscheine im Wert von 20 Euro sowie 50 WESTFALEN-BLATT-Buchgutscheine im Wert von 5 Euro verlost.