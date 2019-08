Von Sabine Schulze

Bielefeld (WB). Kurz und kräftig nimmt der Franzose Maxime Anlauf, dann schießt er die Rampe hoch, überschlägt sich mit dem Fahrrad zwischen den Beinen, dreht dabei den Lenker – man wagt kaum, hinzuschauen. Und doch kommt er sicher wieder auf beiden Reifen an und wird mit Jubel des Publikums belohnt.

Aus Lyon ist er zum 16. Bielefelder City Jam, einem Stelldichein der BMX-Szene, angereist. Etwa 100 Teilnehmer, darunter 40 Amateure, haben am Wochenende daran teilgenommen. Mit dabei war auch die Berlinerin Lara Lessmann, Weltranglistendritte und damit vermutlich für die Olympischen Spiele in Tokio im kommenden Jahr qualifiziert.

Gestartet wird in drei Kategorien: Halfpipe – hier gibt es die atemberaubendsten Luftnummern –, Parc – was den zentralen Parcours mit verschiedenen Holz-Rampen, Durchlässen und auch Geländern meint – und schließlich Street. »Der Parcours ist der urbanen Architektur mit Treppen, Geländern und Schrägen nachgebaut«, erklärt Kopp. Dazu gab es ein Rahmenprogramm mit Graffitikunst, vielen Ausstellungen und natürlich einer After-Show-Party im Stereo. Einziger Wermutstropfen: der Regen, der die Starts am Sonntag unmöglich machte.

Was die »Rider« aber boten – der jüngste Teilnehmer war sieben, der älteste in den Vierzigern – war teilweise spektakulär: Salti, Sprünge, Schrauben, Drehungen des Rades unter dem Körper, ein Ritt auf einem Geländer oder auch ein Rückwärtsüberschlag, das Ganze gepusht durch das Publikum, angeheizt durch Musik und kommentiert durch den Berliner Max Tuchtenhagen. »Supportet Pascal«, forderte er die Zuschauer nach einem ebenfalls spektakulären Sturz auf. Und tatsächlich: Pascal schüttelt alles von sich ab, steigt wieder auf, um noch einen Salto zu zeigen.

»Ernsthaft passiert ist bislang noch nichts«, sagt Benjamin Kopp, selbst BMX-Fahrer und für den TSVE Organisator des City Jam. Die Sanitäter, die bereit stehen, müssen meistens nur Prellungen und Abschürfungen versorgen oder kühlende Pads ausgeben. Ganz davon abgesehen, sind die BMX-Freestyler hart im Nehmen. Sie fahren zwar mit Helm, Handschuhen und diversen Protektoren, dennoch: »Zweimal den Fuß gebrochen, den Lenker zwischen die Rippen gebohrt und leichte Gehirnblutungen«, zählt Pascal an bislang erlittenen Verletzungen auf.

Seit acht Jahren fährt er mit dem BMX-Rad, zum vierten Mal ist er von Kempen nach Bielefeld gekommen. »Die Anlage hier auf dem Kesselbrink ist die coolste in Nordrhein-Westfalen«, sagt er. Sie kann sich sogar, ergänzt Benjamin Kopp, europaweit sehen lassen. Das lockt Fahrer aus ganz Deutschland und darüber hinaus an. Und weil sich regelmäßig einige tausend Besucher einfinden, stimmt auch die Atmosphäre.

Deswegen ist auch Olympiahoffnung Lara Lessmann erneut hier. Sechs Stunden täglich trainiert sie. Manche Tricks werden in der Schnitzelgrube geübt. »Can can« und »Tailwhip« wird die 19-Jährige in Bielefeld zeigen. Zum BMX-Freestyle ist sie über die älteren Brüder gekommen: »Die haben damit angefangen, und ich habe denen immer alles nachgemacht, angefangen mit dem Inliner-Fahren.«

Seit BMX-Freestyle olympisch ist, kann Lara Lessmann davon leben. »Das macht meine Brüder ein bisschen neidisch, die sind schon zu alt dafür«, schmunzelt sie. Erstmals gibt es an diesem Wochenende auf dem Kesselbrink eine eigene Ladies Klasse: Vier Fahrerinnen zeigen waghalsig, was sie können. Der Applaus der Szene und des Publikums ist ihnen sicher.