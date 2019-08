Beamte der Landespolizei untersuchen den Tatort in Paderborn. Der Bundespolizei soll am Bahnhof in Iserlohn nicht das volle Personal zur Verfügung stehen. Das berichtet ein Insider der »Rheinischen Post«. Foto: dpa

Von Florian Weyand

Bielefeld/Iserlohn (WB). Der Bahnhof in Iserlohn, an dem am Samstag zwei Menschen mutmaßlich von einem 43-Jährigen erstochen wurden , gehört zu den Wachen, in denen die Bundespolizei wegen Personalmangels nicht mit der vollen Sollstärke vertreten ist. Das berichtet die »Rheinische Post«. Auch die Wachen in Bielefeld und Paderborn seien unterbesetzt, berichtet die Zeitung.