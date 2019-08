Zwischen 9. und 14. Oktober gibt es beim Bahnverkehr in Bielefeld erhebliche Einschränkungen und verstärkten Ersatzverkehr per Bus. Am Sonntag, 13. Oktober, ist Bielefeld nicht mit IC oder ICE erreichbar. Am 14. Oktober, dem ersten Tag der Herbstferien, sind die Arbeiten an den drei Überführungen abgeschlossen, alle Züge sollen dann wieder fahren. Pro Werktag betroffen sind 80.000 Fahrgäste.

Bereits im März war Ostwestfalen-Lippe vom Fernverkehr abgekoppelt . Damals hielten 54 Stunden lang keine Fernzüge in Bielefeld, Herford und Gütersloh.