Bielefeld (WB/hz). Diebe haben in Bielefeld Beute im Wert von mehr als 60.000 Euro gemacht. Von einem Parkplatz am Rand der Innenstadt verschwand ein mit 15 Tonnen Kupfer beladener Lkw-Auflieger. Vier Männer sollen nachts den Auflieger an eine Zugmaschine gekoppelt haben und weggefahren sein.

»Vom 17. August auf den 18. August stahlen mehrere Männer einen Auflieger von einem Parkplatz an der Brückenstraße«, berichtete Polizeisprecherin Sarah Siedschlag. Ein Lkw-Fahrer habe den mit 15 Tonnen Kupfer beladenen Sattelauflieger am Freitagabend (16. August) an dem Parkplatz an der Einmündung zur Straße Am Strebkamp abgestellt. Am Samstag sah der Mann den Auflieger mit Ware im Wert von mehr als 60.000 Euro gegen 15 Uhr ein letztes Mal. Als er am frühen Sonntagmorgen gegen 4 Uhr erneut an dem Parkplatz vorbeifuhr, war der Auflieger bereits verschwunden.

Ein 39-jähriger Kraftfahrer aus Polen konnte aus seinem ebenfalls auf dem Parkplatz an der Ecke Brückenstraße/Am Strebkamp abgestellten Lkw beobachteten, wie unbekannte Männer den Auflieger mit einer orange-roten Zugmaschine des Modells Mercedes Actros koppelten und davon fuhren. Zu diesem Zeitpunkt ahnte der 39-Jährige nicht, dass es sich dabei um eine Straftat handelte. Der Zeuge berichtete, dass einer der unbekannten Männer die Zugmaschine fuhr, während drei weitere Personen das Fahrzeug mit einem weißen Kleintransporter begleiteten. Der Lkw-Fahrer war etwa 50 Jahre alt und um die 1,70 Meter groß und hatte eine Glatze.

Der gestohlene Sattelauflieger hatte eine blaue Plane mit der gelben Aufschrift »Fahrschule«. Ermittler des Kriminalkommissariat 12 bitten um Zeugenhinweise zum Verbleib des Aufliegers oder der Zugmaschine. Es werden auch Hinweise erbeten, wo größere Mengen Kupfer aufgefallen sind. Zeugen sollten sich unter der Telefonnummer 0521/5450 bei der Polizei Bielefeld melden.