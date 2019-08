Von Uta Jostwerner

Bielefeld (WB). In Sachen Film-Set macht Maurice Herbst so schnell niemand etwas vor. Gleich bei zwei renommierten Filmproduktionen wirkte der Achtjährige in den vergangenen Wochen mit. Er tritt damit in die Fußstapfen seines 18-jährigen Bruders Leon Herbst, der zuletzt beim Tatort Köln eine Statisten-Rolle ergattern konnte.

Für die Neuverfilmung »Lassie come home« des Bielefelder Regisseurs Hanno Olderdissen stand Maurice zusammen mit rund 25 weiteren Kindern im Juni in Halle-Kölkebeck vor der Kamera. »Wir mussten im Heu herumtoben und rumsitzen«, erzählt Maurice. Mit »rumsitzen« ist »zugucken« gemeint, denn während eines Feuerwehrfestes tritt eine Zauberin auf und die Kinder mimen das Publikum. Mitten in die Aufführung platzt dann Lassie herein. »Es gab drei Collies, die Lassie gespielt haben. Immer wenn einer müde war, wurde er ausgewechselt. Leider durften wir die Hunde nicht streicheln«, erzählt der Achtjährige.

Besetzt ist der Film, der im Februar 2020 in die Kinos kommt, mit prominenten Darstellern. Die beiden jungen Hauptdarsteller sind Nico Marischka und Bella Bading.

»Die Betreuung war super«

»Die Betreuung war super. Die Kinder konnten sich am ersten Tag spielerisch kennenlernen«, sagt Mutter Karina Herbst, die ihren jüngsten Sohn vor wenigen Tagen auch nach Köln zu den Dreharbeiten von »Gott, du kannst ein Arsch sein« , begleitete. Der Film beruht auf einer wahren Begebenheit und erzählt die tragikomische Reise der 16-jährigen Steffi Pape (Sinje Irslinger), die ihrer Abschlussfahrt nach Paris freudig entgegen sieht.

Doch bei Routineuntersuchungen werden Auffälligkeiten in ihrem Blutbild festgestellt und bald darauf ist klar: Es ist Krebs. Unheilbar. Die Welt von Familie Pape bricht zusammen. Steffis Eltern Eva (Heike Makatsch) und Frank (Til Schweiger) hoffen auf ein Wunder. Die Abschlussfahrt ist für die Eltern nach dieser Diagnose undenkbar. Nicht jedoch für Steffi. Sie lernt den Zirkussohn und Motorradakrobaten Steve (Max Hubacher) kennen, der vor seinem autoritären Vater (Jürgen Vogel) flüchtet und ihr kurzerhand anbietet, sie nach Paris zu fahren. Sie zögert nicht lange – und mit geklautem Auto und ohne Geld machen sich die beiden auf den Weg.

Maurice Herbst mimt einen der Zirkusbesucher, die sich die Nummer des Motorradakrobaten anschaut. »Heike Makatsch und Til Schweiger sitzen in der Szene direkt hinter Maurice«, berichtet die stolze Mutter. Jürgen Vogel habe mit den Kindern herumgeflachst. »Wir alle waren ein Team. Ein Teil vom Ganzen zu sein, macht mir Spaß«, erzählt Maurice. Drei Tage war er am Set. »Manchmal passiert lange nichts und man sitzt nur herum. Dann wird eine Szene 20 Mal wiederholt«, erinnert sich der junge Komparse.

Erstaunt über die Ausdauer

»Alle waren über seine Ausdauer erstaunt. Disziplin ist etwas, das Maurice in der Theaterballettschule gelernt hat«, erklärt Karina Herbst. Seit drei Jahren tanzt der Laborschüler im Team von Maria Haus, sein älterer Bruder ist schon seit neun Jahren beim Theaterballett und hat an zahlreichen Musical- und Opernproduktionen mitgewirkt. Beim Tatort »Gegen den Strom« ist er Teil einer Schülergruppe. Die beiden Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) ermitteln im Mordfall eines 17-jährigen Schülers. Beide Schauspieler seien sehr nett gewesen, berichtet Leon, der selbst einer professionellen Schauspielkarriere gegenüber nicht abgeneigt ist. Vorerst aber macht er eine Ausbildung zum Sozialassistenten in Bethel.

Im kommenden Jahr möchte er ein Freiwilliges Soziales Jahr im Gnadenhof Sentana absolvieren, wo sich die Familie einmal pro Woche ehrenamtlich engagiert. »Mir ist wichtig, dass die Kinder auch das wahre Leben kennenlernen«, sagt Karina Herbst, die ihre schauspielenden Söhne zwar immer unterstützt, auf der anderen Seite aber auch für Bodenhaftung sorgt.